La Fortitudo Bologna passa a Vigevano nel posticipo serale

Bologna impiega quasi tre quarti di partita a domare una coriacea Vigevano davanti ai 2700 spettatori entusiasti del PalaELAchem e conquista due punti importanti al cospetto di un avversario che ma messo in campo cuore e voglia di battersi contro un avversario più forte, fino a quando le forze hanno consentito agli uomini di coach Pansa di rimanere in partita. I ducali partono forte spinti da Smith, dall’altra parte Bologna non vede il canestro e in un amen si arriva al 12-4 dell’8′, anche se i ducali faticano a capitalizzare l’enorme sforzo profuso con la difesa, anche se di colpo si sblocca il tiro da fuori e Vigevano colpisce con Wideman, Peroni e Bertetti, fino a toccare il +15 sul 29-14 del 16′.

Caja è costretto a chiamare un time out utile a svegliare i suoi uomini, che azione dopo azione ricuciono lo svantaggio, fino al 36-33 del riposo lungo con una preghiera da 15 metri pescata da Freeman allo scadere. Un parziale che non smonta i padroni di casa, i quali al rientro in campo infilano sei punti consecutivi e scappano nuovamente sul 44-33, nel momento in cui Aradori decide di iscriversi alla partita, assecondato da Ogden e Freeman, che sigla in contropiede il ricongiungimento al 28′, mentre Panni firma il primo vantaggio esterno con un nuovo parziale di 0-8 fino al 51-57 al 29′.

La reazione gialloblu è affidata a Battistini con otto punti filati per il 59 pari, ma è l’ultimo sussulto perchè Panni allunga la sua serie in attacco nel momento giusto dopo essere stato limitato dai falli e la stanchezza affievolisce le residue energie vigevanesi, che arrivano con le ruote sgonfie al 40′. ELachem conserva l’ottavo posto in classifica nel girone verde con due punti di vantaggio sulla Luiss Roma, sconfitta in casa allo scadere da Forlì, anche se i laziali hanno una partita da recuperare. Il prossimo turno riserva la trasferta di Rimini domenica 10 marzo.

ELAchem Vigevano-Fortitudo Bologna 72-80 (12-7, 36-33, 56-59)

Vigevano: Rossi 7, Bertetti 11, Peroni 8, Battistini 11, Leardini 10, Smith 14, Wideman 10, Strautmanis 1, Amici, Oggioni NE, Bertoni NE, D’Alessandro NE. All:. Pansa. Tiri da due 12/31, tiri da tre: 11/29, tiri liberi 15/20. Rimbalzi: 33 (9+24), palle perse 14

Bologna: Ogden 17, Sergio, Aradori 16, Freeman 16, Panni 11, Bolpin 10, Conti, Morgillo 1, Taflaj 3, Kuznetsov, Giordano 6. All.: Caja. Tiri da due 14/30, tiri da tre: 12/30, tiri liberi 16/20. Rimbalzi: 42 (10+32), palle perse 17

Arbitri: Boscolo, Radaelli e Berlangieri

UFF.STAMPA PALL.VIGEVANO