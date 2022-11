La Fortitudo Bologna risale la china dopo le due sconfitte e vince in casa contro Rimini

La Fortitudo Bologna torna a vincere dopo le due sconfitte esterne e archivia la pratica Rimini vincendo per 83-68. Una partita solida per la squadra di coach Dalmonte che vede in Italiano (17pt) e Aradori (18pt) i migliori della sua squadra per punti. Rimini, brava a restare sempre in partita, concede troppo nel finale dando ampio margine di allungo alla Fortitudo: per i romagnoli Tassinari (18pt), Masciadri (13pt) e Johnson (10pt) i migliori.

Un primo tempo che vede la Fortitudo avanti per 37-34 contro Rimini. Le due squadre sono sempre rimaste in partita e dopo il 7-0 iniziale della Effe, Rimini chiama time-out e rientra in campo con una inerzia diversa. Le triple di Jhonson (il migliore per Rimini con i suoi 9 punti) tengono agganciata Rimini alla partita. Nel secondo tempo, tanti gli errori da fuori, ma con le due squadra che non si sono mai risparmiate sul campo. La Effe vede in Italiano (12 pt) e Cucci (9 pt) i giocatori più prolifici.

Nel secondo tempo la Fortitudo piazza un parziale di 24-16 nel terzo quarto e comincia a macinare punti e vantaggio; Rimini è brava a restare in partita e Tassinari si regala un secondo tempo importante (chiudendo con 18pt nel finale). Il passo importante della Effe arriva con le due triple di Panni e quella Aradori che indirizzano la gara verso la vittoria per la Effe. Rimini è brava a restare in partita ma, complici alcuni errori e una supremazia dei padroni, non riescono a diminuire il vantaggio. Il finale recita 83-68 per la Fortitudo Bologna.

MVP BASKETINSIDE: Nazzareno Italiano

Fortitudo Kigili Bologna: Biordi 0, Thornton 8, Aradori 18, Barbante 4, Panni 6, Paci 2, Fantinelli 14, Italiano 17, Cucci 14, Bonfiglioli NE, Natalino 0

Rivierabanca Rimini: Tassinari 18, Anunmba 6, Meluzzi 2, Scarponi 2, Masciadri 13, Arrigoni 3, D’Almeida 2, Bedetti 4, Johnson 10, Morandotti 0, Ogbeide 8