La Fortitudo Bologna si prende il derbissimo e il sesto posto, Forlì KO

Fortitudo Flats Service Bologna – Unieuro Forlì 72-70 (20-12, 24-23, 13-9, 15-26)

Fortitudo Flats Service Bologna: Pietro Aradori 16 (3/3, 2/5), Francesco Candussi 15 (5/11, 1/2), Valerio Cucci 11 (3/5, 1/6), Alessandro Panni 10 (2/4, 2/5), Simone Barbante 8 (4/6, 0/0), Marcus Thornton 7 (2/3, 1/5), Miha VaŠl 3 (0/0, 1/1), Nazzareno Italiano 2 (0/1, 0/0), Matteo Fantinelli 0 (0/0, 0/0), Alex Mingotti 0 (0/0, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 19 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Francesco Candussi 10) – Assist: 20 (Marcus Thornton 6)

Unieuro Forlì: Nathan Adrian 24 (2/6, 5/9), Fabio Valentini 14 (4/6, 2/9), Vincent Sanford 13 (2/7, 2/4), Lorenzo Benvenuti 7 (3/7, 0/0), Lorenzo Penna 5 (1/3, 1/4), Todor Radonjic 5 (1/1, 1/2), Luca Pollone 2 (1/1, 0/3), Giulio Gazzotti 0 (0/1, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0), Daniele Cinciarini 0 (0/0, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Nathan Adrian, Giulio Gazzotti 5) – Assist: 17 (Vincent Sanford 6)

LA CRONACA. Cinciarini non recupera, e Martino comincia con Valentini, Sanford, Pollone, Adrian e Gazzotti: si parte con i punti di Adrian e Sanford, poi la Fortitudo rimonta ed è ancora una tripla di Adrian a dare l’8-8. Benvenuti e Valentini permettono di rimanere a contatto (13-12), ma il finale di quarto è a favore dei padroni di casa, fino al 20-12 del decimo minuto. Penna e Benvenuti accorciano il punteggio dopo l’inizio di secondo periodo (27-19), ma è ancora la Flats Service a trovare con continuità il canestro fino al 43-28. Ma, nel finale di periodo, i canestri di Adrian, Pollone e Sanford permettono di accorciare fino al 44-35 dell’intervallo.

Si ricomincia con una tripla di Adrian, poi Aradori segna un parziale personale e Bologna allunga, ma Valentini e Radonjic, dopo alcune palle recuperate, trovano il 57-44 della terza sirena. L’Unieuro approccia il quarto periodo con la volontà di accorciare e l’intento diventa concretezza: nei primi 5 minuti si costruisce un parziale di 2-10 fino al 59-54 di Valentini. Candussi e Cucci rispondono per il nuovo +10 casalingo, portando Martino a chiamare timeout quando mancano 3 minuti alla fine: al rientro, arrivano le triple di Radonjic, Valentini e Adrian per il 66-63, poi Candussi fa 68-63 e Adrian segna altri quattro punti per il 70-67 a venti secondi dalla fine. Si entra nella sequenza dei falli sistematici e alla fine di una serie di errori casalinghi, si arriva al finale 72-70. Si torna in campo domenica prossima, comincia il “Girone Giallo”.

AREA COMUNICAZIONE PALL.FORLI’