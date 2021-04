PRIMO QUARTO: La fisicità di Scafati paga sin da subito con Sergio e Cucci subito a far la differenza da entrambi i lati del campo. Ferrara segna solo con Fantoni e Vecati, che trova il -1 con una gran tripla allo scadere dei 24′ (7-8 al 5′). Gli americani, Pacher e Jackson, faticano ad entrare in partita e coach Finelli deve sostiuire Benvenuti per due falli prematuri. Pacher finalmente è un fattore a rimbalzo e completa il gioco da tre punti per il +2 estense, per poi colpire anche da tre su assist di Vencato (15-14 al 7′). La Top Secret alza la pressione su Palumbo ed arriva il +6 di Zampini dall’arco, al quale replica Musso nonostante la buona difesa di Pacher. Il quarto finisce poi con Cucci ed Hasbrouck che vanno a bersaglio mantenendo l’equilbrio sull 22-19.

SECONDO QUARTO: Nonostante l’assenza di Thomas i gialloblu mantengono altissime percentuali nel pitturato grazie a Benvenuti e Rossato, che ruba e appoggia il +1 scafatese al 13′. Si susseguono poi le triple di Baldassarre ed ancora Rossato dal palleggio, c’è tanta intensità in campo dove Scafati trova diversi canestri contestati che le permettono di stare sempre avanti di un punto. Ferrara sembra fidarsi poco del proprio tiro pesante dopo la brutta prestazione in Coppa e non sempre raccoglie quanto semina in area pitturata (33-34 al 17′). Dopo un minuto senza segnare, Panni sblocca il tabellone con la tripla del nuovo +2 e Pacher in post basso batte Sergio appoggiando due punti psicologicamente importanti per lui. Musso ricuce da tre, dall’altra parte Fantoni serve alla perfezione il taglio in area di Panni e si arriva all’intervallo sul 44-39.

TERZO QUARTO: Ferrara ricomincia difendendo forte e con una bella schiacciata di Pacher su Benvenuti mentre Scafati perde due brutti palloni, finendo sul -9 dopo l’appoggio facile di Vencato (48-39 al 22′). Coach Finelli chiama timeout e trova subito due punti intelligenti da parte di Dincic ma Ferrara riesce ad amministrare il vantaggio (51-44 al 26′) reggendo molto bene soprattutto fisicamente in difesa. Anche i giovani Dellosto e Zampini non si sottraggono alla battaglia, in un quarto a basso punteggio dove Hasbrouck ha il merito di sboccarsi dall’arco per l’estemporaneo canestro del +11 prima e del +13 poi. Scafati perde infine Benvenuti per problemi di falli, ed il solo Cucci riesce a segnare chiudendo un gioco da tre punti che vale il -10. Chiude poi il quarto Dellosto da tre e Dincic con due liberi per il 62-51.

ULTIMO QUARTO: Cucci e Baldassarre ingaggiano un bel duello senza eclusione di colpi, con Ferrara capace di restare oltre la doppia cifra di vantaggio (66-55 al 33′). Scafati non sembra infatti avere le energie necessarie per abbozzare una rimonta, e tre liberi di Panni sembrano sigillare il risultato. Anche Zampini si unisce allo show ferrarese per il 72-56 al 35′ colpendo dall’arco. Gli ospiti hanno un ultimo moto d’orgoglio con uno 0-6 di mini parziale che fa infuriare coach Leka il quale rimette in campo Vencato e soprattutto Fantoni, che addirittura in penetrazione segna subendo fallo per il 76-63 che sigilla la gara. Gara che vede il suo epilogo con la Top Secret vincente per 81-68.

Top Secret Ferrara – Givova Scafati 81-68 (22-19, 22-20, 18-12, 19-17)

Top Secret Ferrara: Alessandro Panni 15 (2/3, 2/5), A.j. Pacher 14 (4/9, 1/5), Patrick Baldassarre 14 (3/7, 1/3), Tommaso Fantoni 12 (6/9, 0/0), Kenny Hasbrouck 10 (0/4, 2/5), Federico Zampini 6 (0/2, 2/3), Luca Vencato 5 (1/3, 1/4), Nicolò Dellosto 5 (1/1, 1/2), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0), Alessio Petrolati 0 (0/0, 0/0), Niccolò Filoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (A.j. Pacher 8) – Assist: 18 (Tommaso Fantoni, Luca Vencato 4)



Givova Scafati: Valerio Cucci 16 (7/10, 0/1), Luigi Sergio 14 (4/5, 1/3), Riccardo Rossato 13 (3/7, 1/3), Bernardo Musso 8 (1/3, 2/4), Lorenzo Benvenuti 7 (3/4, 0/2), Nemanja Dincic 6 (2/4, 0/0), Mattia Palumbo 2 (1/3, 0/2), Darryl Jackson 2 (1/2, 0/4), Tommaso Marino 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 35 6 + 29 (Valerio Cucci 8) – Assist: 14 (Bernardo Musso 4)