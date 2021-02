La Givova Scafati vince e convince, battuta d’arresto per Forlì

La Givova Scafati, ancora orfana di Tommaso Marino, trionfa al Palamangano nel big match della 21^ giornata del girone rosso e raggiunge in classifica proprio l’Unieuro Forlì al netto delle gare da recuperare per entrambe le squadre. Thomas e compagni hanno gestito e poi ampliato il vantaggio costruito nel secondo quarto con una gran prestazione di squadra a discapito della formazione ospite con i giocatori chiave che non hanno offerto le loro prestazioni migliori.

La gara si sblocca dopo due minuti intensi ma ricchi di errori da entrambi i lati con Rush che piazza la prima tripla di serata,poi fa lo stesso Landi. Si sblocca anche la Givova con Cucci dall’area ma Forlì con Natali mantiene i 6 punti di distanza. Palumbo e Jackson accorciano sugli ospiti, Cucci dalla lunetta ripristina l’equilibrio e poi ancora Palumbo manda avanti Scafati ma Landi dall’altro lato colpisce dall’area. Sergio fa 2/2 prima di lasciare spazio a Musso. Scafati resta perfetta ai liberi anche con Thomas. Natali mette a segno una bella tripla ma Rossato risponde bene dall’area mentre Thomas sfrutta l’unico secondo a disposizione sulla rimessa e segna da 3 chiudendo il primo quarto sul 19-13.

La seconda frazione di gioco parte con i primi punti di Benvenuti che poi mette uno solo dei liberi conquistati. Jackson dall’angolo riesce con una tripla a portare Scafati sul +8 costringendo coach Dell’Agnello al timeout. Ancora Jackson da fuori area si conferma uno dei migliori tiratori per Scafati prima di piazzare anche un bel tiro da 2 punti. Roderick segna da fuori area ma poi concede un tecnico: Jackson segna il libero e sugli sviluppi del successivo possesso Dincic dalla lunetta manda Scafati sul massimo vantaggio di 17 distanze. Volpini e Natali, entrambi da fuori area diminuiscono in maniera importante lo svantaggio prima del timeout chiamato da Finelli. Musso accetta l’invito di Jackson e piazza la sua prima tripla in questa gara. Thomas amplia il vantaggio, prima dall’area poi dalla lunetta. Roderick risponde da due, fa lo stesso Palumbo sul ribaltamento di fronte. Campori segna dall’area dopo una giocata pazzesca di Thomas. Un nuovo tecnico viene chiamato a Forlì con Jackson che segna il libero mentre sull’ultimo possesso utile Landi segna la tripla che chiude il primo tempo sul risultato di 45-30.

Al rientro dalla pausa lunga Rodriguez entra nel tabellino con un tiro dall’area, fa lo stesso Jackson per la Givova prima di piazzare l’ennesima bomba da 3. Landi segna da 2, a Jackson viene chiamato un tecnico con Giachetti che segna il libero e anticipa la tripla di Rush che porta a -12 la Unieuro. Thomas perfetto ai liberi anticipa la bella azione corale conclusa da Sergio che completa anche il gioco da 3. Roderick fa 2/2 ai liberi e poi manda a canestro Rush con un grande assist. Ancora Jackson da fuori area si conferma il protagonista della serata, servendo poi anche l’assist per i punti dall’area di Benvenuti che chiudono il terzo quarto sul 60-44.

L’ultima frazione di gioco parte sul break di Rossato che mette a segno 6 punti importanti per la Givova. Rodriguez mantiene vive le speranze di Forlì con la sua prima tripla. Rush mette 2 punti, Rossato 3 dalla lunetta. Viene chiamato un antisportivo a Forlì che manda Dincic alla lunetta, nessun errore e +20 Scafati, mentre Rossato in penetrazione si conferma il protagonista del quarto conclusivo. Cucci realizza un tiro che, giunti ad oltre metà quarto, indirizza la gara in favore di Scafati. Campori e la tripla di Rodriguez diminuiscono lo svantaggio. Bolpin in assolo completa una bella giocata ma Palumbo mantiene invariato il vantaggio scafatese. Jackson torna negli spogliatoi quando gli viene chiamato il secondo tecnico di serata, Giachetti segna il libero e successivamente fa lo stesso Bolpin sui due tentativi. La giocata in area di Charles Thomas chiude definitivamente la gara mentre il tabellone recita 79-60.