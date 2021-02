La GTG Pistoia paga una difesa effimera contro una solida Gevi Napoli

2 Della Rosa 5; 4 Poletti 6; 11 Del Chiaro 0; 12 Fletcher 9; 15 Saccaggi 8; 16 Sims 13; 21 Querci 0; 24 Wheatle 7; 25 Riismaa 0; 33 Zucca 3.

Coach Michele Carrea

0 Zerini 2; 1 Aldi 0; 9 Klacar 0; 11 Parks 18; 12 Sandri 0; 13 Marini 8; 14 Mayo 15; 16 Uglietti 4; 21 Lombardi 11; Monoldi 7.

Coach Stefano Sacripanti

Arbitri: Stefano Ursi, Chiara Maschietto, Alberto Morassutti.

MVP: Parks con 18 punti a referto.

I padroni di casa scendono in campo non con il consueto starting five: Della Rosa, Saccaggi, Fletcher, Wheatle e Sims.

Primo quarto giocato da entrambe le squadre in sordina, senza eccellere in estremi tatticismi. Nello specifico, degno di nota in tale equilibrio è Parks che è il solo con i suoi 5 punti a referto ad aver segnato per la squadra partenopea, mentre la GTG è a quota 6 punti. Poi la squadra guidata da coach Sacripanti inizia a trovare la retina, segnando in pochi minuti 9 punti di fronte ai padroni di casa annichiliti. Tanti errori ed imprecisioni costano alla Giorgio Tesi Group un gap di -10. Punteggio 10-20.

Stasi all’inizio di questo secondo periodo con quasi 2 minuti senza variazioni nel punteggio. Poi il risveglio della Gevi Napoli che inizia a far sentire la propria solidità di squadra. Falli evitabilissimi come quelli di Fletcher e Della Rosa portano in vantaggio la squadra campana di +15. Saltano agli occhi i soli 5 punti dei biancorossi nei quasi 8 minuti di questo secondo tempo. Si va alla pausa lunga con un punteggio di 20-36.

Il gap da rimontare è notevole per la squadra di coach Carrea e soprattutto ci sarebbe la necessità di avere una difesa più solita per contrastare una squadra con roster ed una panchina come quella di Napoli. A quasi 3 minuti dalla fine di questo periodo il capitano Gianluca Della Rosa è costretto ad uscire, dopo uno scontro sotto canestro, per un presunto strappo muscolare alla coscia. Questo terzo tempo termina 37-48.

Il quarto conclusivo, di questo recupero infrasettimanale conferma i precedenti due, se non fosse per la scintilla accesa in Sims e Poletti che riducono momentaneamente lo svantaggio dei biancorossi di 8 punti verso il 5 minuto. Il match si conclude 51-65.