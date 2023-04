La JB Monferrato si ferma con Chieti

Novipiù Monferrato Basket – Caffè Mokambo Chieti 67-72 (19-21, 13-17, 20-14, 15-20)

Novipiù Monferrato Basket: Kodi Justice 22 (2/5, 5/13), Niccolo Martinoni 13 (4/10, 1/2), Gianmarco Leggio 12 (3/6, 1/5), Alvise Sarto 11 (0/0, 3/8), Aaron Carver 7 (3/7, 0/0), Quinn Ellis 2 (1/6, 0/4), Matteo Formenti 0 (0/1, 0/2), Luca Valentini 0 (0/0, 0/1), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 39 15 + 24 (Niccolo Martinoni 9) – Assist: 12 (Niccolo Martinoni 3)

Caffè Mokambo Chieti: Darryl Jackson 21 (6/9, 2/4), Michele Serpilli 14 (3/5, 2/3), Andrea Ancellotti 11 (5/9, 0/0), Martino Mastellari 10 (1/5, 2/3), Gabriele Spizzichini 9 (2/4, 1/3), Elhadji Thioune 5 (2/4, 0/0), Terrence Roderick 2 (1/5, 0/3), Thomas Reale 0 (0/0, 0/2), Matteo Pichierri 0 (0/0, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Andrea Ancellotti 11) – Assist: 13 (Darryl Jackson 5)

Una volitiva Mokambo ha la meglio su una mai doma Casale Monferrato (67-72). Dopo 40 minuti di battaglia agonistica che ha visto a lungo gli abruzzesi avanti nel punteggio, i teatini piazzano la zampata vincente nei minuti finali. Il top scorer in casa Chieti è Jackson (21 punti), ai padroni di casa non basta un indemoniato Justice (22 punti).

La Mokambo ringhia in difesa e colpisce in fase offensiva: dopo 1 minuto e mezzo di gioco, grazie alla penetrazione di Spizzichini e alla gita in lunetta di Mastellari, il parziale è di 0-4. Martinoni risponde presente e con due canestri da antologia riporta il match in parità, prima

della gita in lunetta di Spizzichini dopo 3 minuti di gara (4-6). La sfida prosegue vibrante, con Martinoni che continua ad essere un rebus per la difesa teatina e con Chieti che è brava ad attaccare in situazione di pick’n roll: al giro di boa del primo quarto, il parziale è di 10-11.

Martinoni continua a colpire la difesa teatina e raggiunge la doppia cifra ma la coppia Usa teatina mette le ali ai biancorossi: a 02:20 dal primo mini break coach Comazzi chiama il minuto di sospensione sul 12-19.

Monferrato esce benissimo dal timeout e, con una tripla del tuttofare Martinoni ed un canestro dalla media di Ellis, si riporta a contatto ad 1 minuto e mezzo dal termine del primo quarto (17- 19).



All’ottimo canestro in fade away di Serpilli risponde Leggio in penetrazione: al decimo, il parziale è di 19-21. Leggio pareggia a quota 21 ma una bomba più libero aggiuntivo di Serpilli e Ancellotti da sotto riportano Chieti a distanza di sicurezza dopo 1 minuto di quarto (21-27). Leggio va a segno con un 2+1, Jackson risponde dalla lunga distanza: a poco meno di 3 minuti dall’inizio del secondo quarto, il parziale è di 24-30. Le difese aumentano di giri, è solo Leggio ad andare a segno in situazione di post basso: a 05:33 dalla pausa lunga, coach Rajola vuole parlarne con i suoi (26-30). La Mokambo toglie il post basso a Leggio e l’attacco di Monferrato inizia ad avere difficoltà realizzative: due pick’n roll ben sfruttati da Ancellotti portano gli abruzzesi sul +8, con coach Comazzi che chiede il minuto di sospensione a 03:14 dall’intervallo lungo (26-34). Casale esce benissimo dal timeout e con le bombe di Justice e Sarto si riporta pericolosamente a contatto: a 01:29 da fine periodo, è coach Rajola a chiedere il minuto di break (32-34). Chieti ora attacca in penetrazione e la scelta paga: dopo i canestri di Spizzichini e Mastellari, il parziale al ventesimo è di 32-38.

L’avvio di quarto della Mokambo è da incubo: il 2+1 di Carver ed il 3+1 di Sarto portano avanti i padroni di casa dopo poco più di 1 minuto di gioco (39-38). Thioune va a segno con un 2+1, Carver risponde dal post e porta il match in parità dopo 2 minuti di frazione (41-41).

Fasi di gioco convulse: gli arbitri fischiano fallo a Sarto ma poi cambiano idea e sanzionano la penalità a Thioune, Jackson non ci sta e viene punito con un tecnico: Sarto realizza a cronometro fermo e dalla lunga distanza, Jackson va a segno dalla media e coach Rajola

chiama timeout al giro di boa del terzo quarto (45-43). La Mokambo approfitta solo a metà dell’antisportivo sanzionato a Leggio e, con l’1/2 dalla lunetta di Ancellotti, si riporta sul -1 a 3 minuti da fine quarto (45-44). Justice inchioda a canestro, Serpilli di pura voglia sigla un 2+1: a 02:30 da fine periodo il match è in parità (47-47).

Leggio realizza da oltre l’arco, Mastellari risponde a Justice va a segno a cronometro fermo: a 01:43 dall’ultimo mini break, il parziale è di 52-50. Le difese salgono di intensità, Ancellotti buca in situazione di pick’n roll e schiaccia il 52-52: al trentesimo, il match è dunque sul filo dell’equilibrio. La gara si fa maschia: Jackson rompe l’equilibrio in avvio di ultimo periodo, col parziale che dopo 2 minuti di gioco sorride a Chieti (52-54). Justice si infiamma, Mastellari prova a rispondere: a 06:14 dal termine della contesa, il parziale è di 58-57. Chieti stringe le mani in difesa e, con il canestro in situazione di post di Serpilli, i biancorossi si riportano avanti a 04:13 dal termine, con coach Comazzi che chiama timeout (58-59). Justice è caldissimo da oltre l’arco ma la Mokambo vola in contropiede con Jackson e, con un 2+1 dell’americano, si riporta avanti a 3 minuti dal termine (61-62). Justice realizza da casa sua ma Jackson si inventa una vera e propria magia da oltre l’arco

(64-65 a 01:50 dal termine). La Mokambo è attenta in difesa e vola a canestro sull’asse Roderick-Ancellotti: a 01:18 dalla fine della contesa, coach Comazzi chiama timeout sul 64-67. Justice fa 1/2 a cronometro fermo, Spizzichini punisce da oltre l’arco la difesa monferrina,

Jackson fa 1/2 a cronometro fermo e Justice che replica in penetrazione: a 00:22 da fine gara, il parziale è di 67-71. Jackson realizza nuovamente con un 1/2 a cronometro fermo, il tentativo di Justice da metà campo non va a segno: al quarantesimo, il tabellone recita 67-72.

Uff. Stampa Caffè Mokambo Chieti Basket 1974