La motivazione premia San Severo. Battuta una già salva JuVi Cremona

Al palazzetto “Falcone e Borsellino”, gremito in ogni ordine di posto, va in scena l’ultima giornata del girone salvezza. Per i padroni di casa di San Severo è obbligatorio vincere (o almeno sperare nella sconfitta di Rieti) per evitare la retrocessione.

Gli ospiti di Cremona iniziano la gara trascinati da Allen, che sigla 7 punti sui 10 totali dei primi 4 minuti. I pugliesi si affidano a Lupusor e Daniel, pareggiando i conti. Un break di San Severo porta il punteggio sul 23-12 all’ottavo minuto, grazie a ottime medie dall’arco. Cremona prova a restare al passo ma fatica contro l’attacco prolifico dei pugliesi, che chiudono in testa il primo parziale sul 31-17.

Douvier tenta di spezzare il ritmo sanseverese, ma i padroni di casa allungano ancora sul 37-19. La grinta e la foga però, li portano in bonus già a metà frazione e Cremona tenta di approfittarne. Il vantaggio sale e scende sotto i 20 punti di scarto, ma il match resta saldamente in mano ai pugliesi. All’intervallo lungo sul va sul 57-31.

Cremona riprende il gioco in maniera più aggressiva, Douvier piazza il break e coach Pilot chiama subito timeout per non permettere ai suoi di rilassarsi. Al quarto minuto del terzo quarto, coach Crotti di Cremona viene espulso per una protesta troppo veemente nei confronti della terna arbitrale. La reazione dei suoi giocatori dura qualche minuto, per poi soccombere nuovamente sul 74-50. Ancora Daniel continua a essere un grosso problema per gli ospiti, che vanno all’ultimo quarto in svantaggio per 77-52.

San Severo si rilassa forse un po’ troppo e Cremona torna sul 77-60 a 7 minuti dal termine. È tutto però un fuoco di paglia, infatti il match termina 92-67.

Cremona non aveva nulla da chiedere a questo incontro, mantiene la categoria e permette a San Severo di essere certa di giocarsi i playout.

Allianz Pazienza San Severo – Ferraroni Juvi Cremona 92-67 (31-17, 26-14, 20-21, 15-15)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 20 (3/6, 4/9), Edward lee Daniel 18 (4/4, 0/1), Agustin Fabi 18 (2/2, 3/3), Ion Lupusor 14 (2/2, 2/7), Antonino Sabatino 8 (1/3, 1/2), Matteo Bogliardi 7 (2/2, 1/3), Goce Petrusevski 3 (0/0, 1/1), Lorenzo Tortu 2 (1/3, 0/1), Mihajlo Jerkovic 2 (1/4, 0/0), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 24 / 27 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Nik Raivio 11) – Assist: 16 (Matteo Bogliardi 5)

Ferraroni Juvi Cremona: Trevon Allen 21 (6/8, 3/4), Bryce Douvier 11 (2/5, 1/4), Alfredo Boglio 10 (2/7, 1/1), Ferdinando Nasello 7 (2/6, 1/2), Niccolò Giulietti 6 (2/2, 0/1), Luca Vincini 6 (1/2, 0/0), Eugenio Fanti 3 (0/2, 1/3), Davide Reati 3 (0/0, 1/4), Marko Milovanovic 0 (0/0, 0/2), Leonardo Beghini 0 (0/1, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 20 1 + 19 (Bryce Douvier, Luca Vincini, Eugenio Fanti 4) – Assist: 9 (Trevon Allen 3)