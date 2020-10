La NPC Rieti disputa un buon test contro la LUISS Roma

Seconda uscita per la NPC Rieti Pallacanestro contro la Luiss Basket. Nonostante alcune defezioni, gli amarantocelesti hanno dato un’ottima prova in campo. Per coach Rossi, il test di oggi è stato importante in vista della partita di domenica: “È stato un test utile, una gara ad alta intensità fisica che ha comportato sforzi extra da parte di tutti. Gli avversari con il loro ritmo ci hanno portato a sbagliare, sicuramente abbiamo fatto troppi errori, come le palle perse. All’inizio del match abbiamo preso le misure ma poi siamo cresciuti, in particolar modo durante il terzo quarto. Ovviamente dobbiamo considerare tutta una serie di difficoltà, come la mancanza di molti giocatori e la gestione nel minutaggio di altri, come Tommasini e Stefanelli, senza contare la mancanza di preparazione, essendo solo il secondo incontro che affrontiamo. In conclusione considero positivamente anche questa seconda partita che è stata sicuramente utile in vista del primo incontro ufficiale di domenica”.

Pronti quindi per la Supercoppa che inizierà domenica 11 ottobre con palla a due ore 18 contro Pistoia al PalaTerme a Montecatini.

In settimana ci sarà anche un altro importante evento, Venerdì 9 ottobre, alle ore 17.30 presso il Grande Albergo Quattro Stagioni, si terrà una Conferenza Stampa per inaugurare la STAGIONE 2020/2021 della NPC Rieti Pallacanestro. L’incontro sarà l’occasione per presentare alla città e ai tifosi il Pullman NPC, disponibile grazie alla campagna crowdfunding, vanto per tutti i tifosi e grande obiettivo della Società amarantoceleste.

Tabellini:

NPC RIETI: Tommasini 14, Stefanelli 15, Fumagalli, De Lurentiis 10, Ponziani 2, Sperduto 11, Fruscoloni, Nonkovic 2, Taylor 7, Berrettoni 9, Pepper 11.

