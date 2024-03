La Real Sebastiani Rieti non riesce a rimontare Piacenza che vince 82-85

Piacenza la spunta al PalaSojourner per 82-85. La Sebastiani parte male e subisce la fisicità degli emiliani, nel secondo tempo gli amarantocelesti tentano la rimonta ma non riescono a conquistare la vittoria. Molti i giocatori in doppia cifra per Rieti: Sarto Top scorer con 17 punti, Hogue a quota 15, Italiano e Spanghero a 13 e Johnson ne mette a referto 12. Prossimo appuntamento in casa di Chiusi la domenica di Pasqua alle ore 18:00

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Gallo da tre, 0-3. Skeens appoggia da sotto, 0-5. Filoni con due punti in penetrazione, 0-7. Si sblocca Rieti con i due punti di Sarto, 2-7. Hogue lotta sotto canestro e ne mette due, 4-7. Sarto serve Raucci che non sbaglia, 6-7. Sarto firma il sorpasso dall’angolo, 9-7. Serpilli da fuori, 9-10. Skeens approfitta dell’assist e schiaccia, 9-12. Serpilli gran canestro da sotto, 9-14. Veronesi spara da fuori, 9-17. Bomba di Sarto, 12-17. Spanghero brucia la retina da fuori, 15-17. Veronesi non sbaglia nel pitturato, 15-19. Veronesi questa volta è preciso ai liberi, 15-21. Serpilli con due punti chiude il primo quarto sul 15-23.

Si sblocca Johnson da tre, 18-23. Serpilli l’annulla segnando dall’arco, 18-26. D’Almeida schiaccia in contropiede e Rossi è costretto al time-out, 18-28. Sanguinetti dai 6.75, 21-28. Serpilli si inventa due punti, 21-30. Filoni schiaccia ed è +11 Piacenza. Il #75 piacentino poco dopo la mette da fuori, 21-35. Hogue cerca di scuotere i suoi mettendone due di fisico, 23-35. Bonacini tutto solo dall’angolo non perdona, 23-38. 1/2 di Raucci dai 5.8, 24-38. Due punti a testa 26-40. Hogue fa 2/2 per Rieti, 28-40. Serpilli da tre e Veronesi sulla sirena, il secondo quarto si chiude 28-46.

SECONDO TEMPO

Due punti di Hogue, 30-46. Veronesi è preciso dalla media, Italiano replica con due punti, 32-48. Preciso Italiano dalla linea della carità, 34-48. Hogue di prepotenza avvicina a -12 Rieti. Spanghero fa esplodere il palazzo con la tripla del -9, 39-48. Two & one di Serpilli, 39-51. Altri due liberi segnati da Serpilli, 39-53. D’Almeida ne mette due con il tap-in, 39-55. 1/2 per Hogue ai liberi, 40-55. Hogue ne mette altri due, 42-55. Spanghero lo segue con due liberi, 44-55. Piccin con il tap-in, 46-55. Veronesi implacabile da fuori, 46-58. Skeens corregge a canestro, 46-60. Johnson cerca di mettersi in moto con due liberi, 48-60. 1/3 di Bonacini, bomba di Sarto per il -10. E’ sul 51-61 che termina il terzo quarto.

Bonacini da tre, 51-64. Sarto risponde, 54-64. Spanghero la perde e Sabatini non perdona, 54-66. 2/2 per Bonacini ai liberi, 54-68. Anche Italiano preciso dai 5.8, 56-68. Spanghero dall’angolo, 59-68. Due di Filoni, 59-70. Johnson dalla media, 61-70. Sabatini preciso dalla linea della carità, 61-72. Skeens fa 2/2, 61-74. Johnson replica, 63-74. Johnson spara da tre, 66-74. Altri due segnati da Sabatini, 66-76. Sabatini con due facili, Sarto da tre, 69-78. Hogue appoggio a canestro, 71-78. Preciso Skeens ai liberi, 71-80. Schiacciata di Ancellotti, 73-80. Veronesi non sbaglia, Ancellotti ne mette altri due, 75-82. Filoni fa 1/2, Italiano chiude un gioco da quattro, 79-83. Sabatini impeccabile dalla linea della carità, 79-85. Italiano ancora da tre, 82-85. Termina così, con il +3 piacentino.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs UCC ASSIGECO PIACENZA 82-85 (parziali: 15-23; 13-23; 23-15; 31-24).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 17, Sanguinetti 3, Petrovic, Piccin 2, Hogue 15, Ancellotti 4, Johnson 12, Raucci 3, Poom, Italiano 13, Spanghero 13.

Coach: Alessandro Rossi.

UCC ASSIGECO PIACENZA: Angeletti, Gallo 3, Joksimovic, Manzo, D’Almeida 4, Veronesi 17, Skeens 10, Bonacini 11, Serpilli 20, Sabatini 10, Filoni 10.

Coach: Stefano Salieri

NOTE: Al 33′ D’Almeida uscito per 5 falli, al 38′ Johnson uscito per 5 falli, Al 49′ Hogue uscito per 5 falli, al 40′ Veronesi uscito per 5 falli, al 40′ Ancellotti uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR