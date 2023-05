La Stella Azzurra chiude con un successo a Ravenna e condanna NPC Rieti alla retrocessione

OraSì Ravenna – E-Gap Stella Azzurra Roma 69-71 (14-24, 19-16, 19-16, 17-15)



OraSì Ravenna: Tommaso Oxilia 15 (5/6, 1/1), Danilo Petrovic 13 (3/4, 1/4), Kendall Anthony 9 (3/7, 0/1), Bernardo Musso 9 (0/2, 3/12), Nicola Giordano 8 (3/6, 0/3), Josip Vrankic 6 (3/3, 0/1), Vittorio Bartoli 5 (1/3, 0/0), Ivan Onojaife 2 (1/1, 0/0), Nicola Giovannelli 2 (1/6, 0/1), Federico Bonacini 0 (0/2, 0/1), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 42 13 + 29 (Danilo Petrovic 9) – Assist: 17 (Danilo Petrovic, Kendall Anthony 4)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 13 (4/6, 1/5), Matteo Ferrara 10 (4/7, 0/0), Riccardo Salvioni 10 (5/7, 0/1), Emmanuel Innocenti 10 (2/2, 2/3), Fabrizio Pugliatti 8 (2/7, 1/5), Alberto Chiumenti 8 (3/5, 0/0), Lazar Nikolic 5 (1/3, 1/9), Jacopo Giachetti 4 (1/2, 0/3), Lucas Fresno 3 (0/1, 1/2), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Samuel jamal Givens 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Matteo Ferrara 10) – Assist: 15 (Lazar Nikolic 5)

Ultima gara di Girone Salvezza per la Stella Azzurra Roma contro Ravenna dal contesto particolare. Innanzitutto per la location del match, Rimini, vista l’emergenza climatica che ha colpito l’Emilia Romagna imponendo di fatto lo spostamento della partita, prevista originariamente a Ravenna. Poi, per l’aspetto agonistico: per entrambe il destino era segnato da prima della palla a due, con la salvezza già conquistata dai capitolini e la retrocessione già sancita per i ravennati.

Al risultato però era legato il nome della seconda squadra a patire la retrocessione diretta e la qualificazione all’ultimo posto disponibile per i playout, con Casale e Rieti coinvolte: in caso di casalinga, retrocessione per Casale; in caso di vittoria ospite, retrocessione per Rieti.

Per questo motivo, al netto di rotazioni un pò più ampie per bilanciare il minutaggio fra i diversi protagonisti della stagione, le due squadre hanno comunque onorato l’impegno, con una gara rivelatasi dal finale thriller nelle ultime battute.

E’ partita infatti forte la Stella Azzurra Roma, riuscendo anche a prendere 15 punti di vantaggio sull’avversaria poco dopo l’inizio del secondo quarto. Però Ravenna ha iniziato pian piano la risalita, completata dopo una buona seconda frazione, nel corso della terza.

Nell’ultimo quarto, una nuova accelerata capitolina aveva ristabilito uno scarto in doppia cifra fra le due compagini; ancora con orgoglio Ravenna ha ricucito lo strappo, arrivando a giocarsi il successo con l’ultimo tiro a 4 secondi dal termine. La tripla del sorpasso entra, ma il 72-71 non si concretizza in quanto il tiro scagliato a fil di sirena ha lasciato le mani di Musso (che, ironia della sorte, proprio con 3 punti fondamentali decise il match dell’andata) oltre il tempo consentito: così gli uomini di coach Bechi sono riusciti a portare a casa il successo per 69-71 con cui chiudere con il sorriso questa fase e l’intera stagione.

UFF.STAMPA STELLA AZZURRA