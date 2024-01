La tripla allo scadere di Alibegovic regala il successo a Udine contro Orzinuovi

Vittoria al cardiopalma per la formazione bianconera che con una tripla allo scadere di Alibegovic, dopo un periodo di digiuno si sblocca anche fuori dalle mura casalinghe, espugnando Orzinuovi per 77-78 nella terzultima giornata del girone rosso. Mvp bianconero Lorenzo Caroti autore di una prestazione da 14 punti (1/2 da 2, 2/4 da 3 e 6/6 a gioco fermo) condita da 5 rimbalzi in 22 minuti di gioco per una valutazione di 22. L’Apu si presenta in campo con il quintetto formato da: Monaldi, Clark, Alibegovic, Gaspardo e Delia.

A sbloccare il punteggio fra le due formazioni al Palabertocchi è Jorgensen che segna in penetrazione due punti per la squadra di casa. Risponde Delia da sotto, poi Basile nell’azione successiva insacca da dietro l’arco. Segnano in successione Clark e Gaspardo per il primo vantaggio bianconero (6-5), Donzelli risponde correggendo da sotto la conclusione di Basile, ma si perde successivamente Clark nell’angolo che mette la tripla del controsorpasso per Udine (7-9). Ad un inizio partita molto movimentato segue una parte centrale di periodo che vede polveri bagnate per entrambi le formazioni. Bisogna aspettare il sesto minuto per trovare i canestri da due di Capitan Monaldi e Basile (9-11) Iniziano le rotazioni per l’Apu, fanno il loro ingresso in campo Da Ros e Caroti, Alibegovic subisce fallo e mette a segno entrambi i tiri liberi prima di lasciare il parquet per Ikangi. Basile nell’azione successiva concretizza un gioco da tre punti (1/1 dalla lunetta, fallo di Ikangi, 12-13), poi ancora il gioco da tre punti dello stesso Basile, risponde alla conclusione di Caroti per il pareggio a poco più di un minuto alla fine del quarto (15-15). A chiudere la prima frazione di gioco il tiro realizzato dall’area di Mirza Alibegovic che riconsegna il vantaggio nelle mani dei bianconeri sul punteggio di 17-15. In apertura del secondo quarto Orzinuovi mette il piede sull’acceleratore. Il canestro di Alessandrini ripristina la parità, poi lo stesso numero 8 biancoblu subisce un fallo anti sportivo da Alibegovic, segna entrambi i liberi e nel possesso aggiuntivo è complice nel canestro di Trapani che regala il +4 alla sua squadra (17-21). Time out per coach Vertemati, con Udine che trova i primi due punti solo al terzo minuto con il canestro da due di Monaldi. Ancora Orzinuovi con i canestri di Alessandrini e Trapani (25-19). Udine seppur esprimendo una buona circolazione di palla non riesce a trovare il fondo della retina. All’ennesimo tentativo però Clark regala nuovamente la tripla del -3 con coach Zanchi che chiamando la sospensione del tempo cerca di correre ai ripari. Bertini trova a gioco fermo il fondo della retina per tre volte consecutive, Delia e Clark rispondono da sotto e Monaldi dopo una serie di errori da oltre l’arco insacca la tripla del +1 (28-29). Nell’ultima azione anche Clark trova il fondo della retina dai 6,75m con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 28-32.

Inizia la terza frazione di gioco con Udine che riprendere a macinare canestri. Il numero 3 bianconero trova il varco e schiaccia per il +4, Delia risponde al canestro di Alessandrini il quale nell’azione successiva subisce fallo e mette a segno entrambi i liberi portando il suo tabellino a 10 punti personali (32-36). Jorgensen insacca da tre punti, viene fischiato fallo tecnico alla panchina biancoblu, Caroti realizza il libero, ma nell’azione successiva Bertini con una tabellata non dichiarata mette a segno la tripla del controsorpasso (40-39). Da Ros e Caroti segnano in successione riportando Udine in vantaggio in contrapposizione al canestro di Jorgensen (42-43). Ancora tre punti per il numero 7 bianconero che si carica la squadra sulle spalle. Trapani ne mette 7 in rapida successione, Gaspardo e lo stesso Caroti rispondono colpo su colpo concludendo il quarto sul punteggio di 49-51 per Udine. Inizia l’ultimo quarto con le squadre decise a non concedere nulla agli avversari. Parziale di 5 punti per Orzinuovi con i canestri di Leonzio e Donzelli. Clark fa 1/2 a gioco fermo (fallo di Donzelli), Gaspardo si mette in proprio e insacca la tripla del +1. Donzelli segna da sotto, Da Ros subisce fallo e concretizza entrambi i liberi a gioco fermo. Clark commette il quarto fallo personale e viene richiamato in panchina da coach Vertemati. Ancora punti a gioco fermo, questa volta portano la firma di Basile, poi ancora il numero 20 bianconero realizza da dentro l’area, subisce fallo, ma non concretizza il libero aggiuntivo quando mancano 6 minuti alla fine del tempo regolamentare (58-59). Jorgensen e Basile firmano un parziale di 4 punti per il sorpasso Orzinuovi, time out Udine. Da Ros da sotto realizza il -1, Basile recupera un rimbalzo in attacco, segna subisce fallo e realizzando il tiro libero aggiuntivo da nuovamente ossigeno alla squadra di casa. Delia sempre da sotto le plance accorcia, poi Capitan Monaldi conclude un bellissimo fraseggio palla con la tripla che vale il nuovo vantaggio udinese a poco meno di 4 minuti dal termine (65-66). Finale al cardiopalma quello al Palabertocchi, Da Ros e Monaldi alzano gli scudi e rispondono alle cariche di Basile, ad un minuto dal termine Clark subisce fallo da Leonzio e realizza i liberi che valgono il +3 (70-71). Risponde Basile a gioco fermo poi come successo nel match precedente Clark con una magia segna in penetrazione quello che potrebbe essere il canestro decisivo dell’incontro quando mancano 26” alla fine (72-75). Orzinuovi non demorde, Jorgensen realizza un canestro in soli 3 secondi con coach Vertemati che chiama la sospensione del tempo per disegnare l’ultimo schema. Non nuovamente d’accordo la squadra di casa, Gasparin commette fallo su Capian Monaldi che a gioco fermo sbaglia entrambi i liberi. Leonzio dall’altra parte del campo si alza da tre e mette a segno la tripla del sorpasso (77-75) a 4 secondi dalla fine. Sembra tutto fatto per la squadra di casa, poi la tripla allo scadere di Alibegovic come un fulmine a ciel sereno consegna vantaggio e vittoria nelle mani dei bianconeri che rientrano a Udine con i due punti, interrompendo il periodo di carestia in esterna. Il risultato finale recita 77-78.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – APU OLD WILD WEST UDINE 77-78

(17-15, 28-32, 49-51)

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Donzelli 6, Bergo N.E., Jorgensen 11, Bertini 6, Basile 22, Alessandrini 13, Trapani 11, Gasparin 2, Leonzio 6, Zilli N.E. , Zugno N.E. . All. Zanchi

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato N.E. , Clark 20, Alibegovic 7, Caroti 14, Gaspardo 9, Delia 8, Da Ros 10, Marchiaro N.E., Zomero N.E., Monaldi 10, Ikangi. All. Adriano Vertemati

Arbitri: Radaelli, Ugolini, Praticò.

Uscito per cinque falli: nessuno

UFF. STAMPA APU UDINE