La Vanoli Cremona espugna Forlì, dominando il quarto periodo

Bella partita all’Uniero arena, con le due squadre che fino alla fine lottano per la vittoria. Da un lato troviamo un Forlì che appare un po’ spento in varie occasioni, paga la scarsa lucidità, soprattutto nel secondo e nell’ultimo quarto. Individualmente buone prestazioni di Cinciarini, che nei momenti di difficoltà si carica la squadra sulle spalle, Adrian e Pollone. Dall’altra Cremona , oggi molto determinata e pronta a cogliere le occasioni che gli si presentano. Bravi Eboua, Pacher e Mobio in difesa.

Inizio di partita molto equilibrato, con le squadre che giocano in modo equivalente. Alla metà del primo quarto però, complici i tanti errori degli avversari, Cremona guadagna qualche punto di distacco . Con il passare del tempo questo vantaggio aumenta , e la prima frazione finisce 12-18.

Nel secondo quarto Forlì dà dimostrazione di maggiore lucidità, riuscendo ad essere più incisiva, ma pur sempre con grandi carenze difensive che la penalizzano. Verso la metà sembra che le cose si siano invertite, con gli ospiti in evidente difficoltà che barcollano di fronte ai tiri dei forlivesi. Ma è solo questione di minuti che la partita torna sul binario che aveva preso ad inizio match, ed il primo tempo si conclude sul 32-39.

All’uscita dagli spogliatoi i padroni di casa sembrano un’altra squadra, tornato carichi di energia ed iniziano a dominare il gioco. Lentamente ma inesorabilmente riescono a recuperare, lottando per ogni punto, e a 2 minuti dalla fine del quarto arrivano al pareggio. Da qui la partita prende una piega diversa , e grazie ad un pollone instancabile e ad un divino Adrian concludono il quarto sul 50-43.

Nell’ultima frazione Forlì sembra aver perso la scintilla, e non riuscendo più a segnare , resta in balia degli avversari. In breve tempo arriva il pareggio, poi il sorpasso, e la barca cambia ancora comandante. Gli dei del basket hanno però deciso che oggi non poteva finire così, e grazie ad una formidabile azione di attacco i padroni di casa si riportano sotto, e riuscendo sempre a trovare una risposta all’offensiva avversaria si portano a meno due con 17 secondi da giocare. Iniziano l’azione ma a 8 secondi dalla campana sbagliano il passaggio mandando fuori la palla. Provano chiamando vari timeout ad impostare uno schema che possa portare alla vittoria, ma non riescono e la partita finisce 60-64 per Cremona

Unieuro Forlì – Vanoli Cremona 60-64(12-18,20-21,18-4, 21-10).