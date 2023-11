La volata premia l’Assigeco, Orzinuovi piegata da Bonacini

Il girone d’andata per l’Assigeco Piacenza si conclude con una vittoria ai danni della Agribertocchi Orzinuovi al termine di una partita folle combattuta fino all’ultimo respiro. Dopo due quarti equilibrati i biancorossoblu vivono un terzo quarto di inspiegabile blackout nel quale non riescono a smuovere il risultato per la quasi totalità del parziale. Nell’ultimo quarto la squadra scende in campo con un atteggiamento diverso e una maggiore intensità difensiva. Sabatini si carica sulle spalle l’attacco dei suoi e guida la rimonta che si conclude con la prodezza di Federico Bonacini, che dall’arco regala la vittoria a Piacenza a un decimo dalla sirena conclusiva. Ora per l’Assigeco arriverà il momento di pensare alla trasferta di Rimini, in cui i ragazzi di coach Salieri proveranno a iniziare con il piede giusto il girone di ritorno.

UCC Assigeco Piacenza – Agribertocchi Orzinuovi 57 – 54 (17-19; 15-7; 2-16; 23-12)

PRIMO QUARTO

Orzinuovi parte forte e infila un parziale di 9-0 che costringe Piacenza al timeout dopo appena due minuti di partita. Miller segna i primi punti per i padroni di casa, poi anche Skeens trova la via del canestro dopo un rimbalzo offensivo. Zugno risponde alla tripla di Miller, il taglio di Querci vale il -2, ma Zugno batte n altro colpo per gli ospiti dall’arco. (10-15). Veronesi e Gallo regalano il pari all’Assigeco, Filoni ribatte ai liberi di Brown poi Trapani trova il +2 ospite a pochi secondi dalla fine del quarto (17-19).

SECONDO QUARTO

Filoni schiaccia il canestro del pareggio, poi arriva il primo vantaggio Assigeco della partita con la tripla di Gallo. D’Almeida appoggia il +5, Orzinuovi batte un colpo con Donzelli, ma i padroni di casa continuano a spingere e trovano la schiacciata in contropiede di Gallo (26-21). Sabatini e Donzelli scambiano canestri, Serpilli e D’Almeida trovano altri punti in area e Zugno interrompe il digiuno offensivo ospite con una tripla sulla sirena (32-26).

TERZO QUARTO

Bertini sblocca il risultato dopo il rientro in campo, poi in pochi secondi Orzinuovi conquista il vantaggio con Leonzio e Zugno. Blackout Assigeco, ne approfittano gli ospiti che aumentano il divario con Bertini e la tripla di Leonzio (32-40). Orzinuovi tocca il +10 dopo i liberi di Leonzio, poi finalmente Piacenza trova con Miller il primo canestro del parziale a trenta secondi dalla conclusione del quarto (34-42).

QUARTO QUARTO

Dopo la schiacciata di Miller arriva il jumper di Leonzio, Sabatini e Miller trovano il canestro, ma Zugno consolida il vantaggio ospite. Sabatini suona la carica e riporta in partita con un and-1 e altri due tiri liberi, poi Donzelli va a segno dall’arco. Risponde ancora Sabatini con la stessa moneta prima del canestro del sorpasso di Bonacini (50-49), controsorpasso ospite con Zugno, ma Sabatini trova il pari dalla lunetta. Orzinuovi trova ancora il vantaggio con Leonzio, ma l’Assigeco prima trova il pari grazie a Sabatini, poi passa clamorosamente in vantaggio a un decimo dalla sirena finale con la folle tripla dall’angolo di Bonacini. (57-54).

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 16 (4/9, 1/4), Lorenzo Querci 2 (1/3, 0/3), Giovanni Veronesi 3 (1/4, 0/5), Malcolm Miller 11 (4/5, 1/5), Brady Skeens 2 (1/3 da due), Niccolò Filoni 4 (2/6, 0/1), Filippo Gallo 8 (1/1, 2/4), Michele Serpilli 2 (1/1, 0/2), Federico Bonacini 5 (1/3, 1/2), Ursulo D’Almeida 4 (2/3 da due), Milos Joksimovic NE, Umberto Manzo NE

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino)

Agribertocchi Orzinuovi: Ruben Zugno 14 (4/6, 2/7), Alessandro Bertini 6 (3/3, 0/8), Daniel Donzelli 8 (2/5, 1/1), Clevon Brown 4 (2/4 da due), Giovanni Gasparin 2 (0/1, 0/3), Emanuele Trapani 2 (1/2 da due), Ennio Leonzio 18 (2/4, 3/5), Nicolas Alessandrini 0 (0/1, 0/3), Kevin Ndzie NE

Allenatore: Andrea Zanchi (assistenti: Matteo Mattioli, Nicola Scrigna)

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“Volevamo fare una grande prestazione per dedicarla al nostro presidente che stasera non ha potuto assistere alla partita. Più che la prestazione gli dedichiamo i due punti, la prestazione c’è stata a livello caratteriale dopo dove un terzo quarto indecente siamo riusciti a portare a casa la partita in una situazione mentale non facile. Abbiamo avuto ancora un ottimo contributo dalla panchina, voglio fare i complimenti a D’Almeida perché ci ha dato energia, positività e ha preso rimbalzi importanti. Prendiamo i due punti che ci consentono di chiudere l’andata a dieci, ora dobbiamo farne altrettanti o anche qualcuno in più nel girone di ritorno per consolidare la posizione in zona playoffs.”

UFF. STAMPA UCC ASSIGECO PIACENZA