L’aquila torna a volare: al Paladozza una super Fortitudo Bologna batte la corazzata Udine

La Fortitudo Bologna torna a vincere e a far sorridere il proprio pubblico battendo in casa la corazzata Udine per 95-67. Una prestazione di livello sotto l’aspetto difensivo e offensivo che non lascia scampo alla squadra ospite: Aradori ne segna 21 e insieme a lui diversi i giocatori in doppia cifra (Fantinelli, Cucci e Panni). La Effe si regala margini di vantaggio che vanno oltre il +30 per una serata indimenticabile. Udine, dopo un primo quarto di equilibrio, perde la bussola e non riesce a reagire al pesante parziale inflitto dai biancoblu. Gentile, Sherrill e Gaspardo i migliori per Udine.

Un primo quarto di equilibrio che vede la Effe avanti 26-22. Un mini vantaggio della squadra di Dalmonte arriva con +6 subito ripreso da Udine che però nel finale rallenta un po’. La Fortitudo vede in Aradori il suo giocatore e marcatore migliore (10 pt con 3/3 da tre ); Udinerisponde con Gentile a Sherrill (7 pt per entrambi).

Nel secondo quarto la Effe mette il turbo: dopo 3’ minuti piazza un +10; un crescendo continuo di punti che porta i biancoblu a trovarsi sul +20 (55-35) a 3’ dalla fine. Il finale di quarto recita 60-37 per i padroni di casa: Fantinelli e Cucci in doppia cifra (rispettivamente 13 pt e 12 pt), con Italiano a rimorchio (8 pt per lui con 2/2 da tre). Udine, in netta difficoltà sotto l’aspetto difensivo e offensivo, non riesce a contenere una straripante Fortitudo che tira con l’84,6 % da tre (11/13).

Nel terzo quarto la Effe gestisce e aumenta il vantaggio: a 6’ dal termine piazza il +30 (69-39) e a fine quarto piazza il +38 chiudendo sull’86-48. Aradori sugli scudi con 21 punti realizzati sin qui e Panni che arriva in doppia cifra anche lui con 10 punti. I pochi punti di Udine arrivano da Sherril e Gentile.

Nell’ultimo quarto Udine tenta di limare qualche punto ma la Effe risponde e continua ad alimentare il suo bottino: il finale recita

MVP BASKETINSIDE: Pietro Aradori

Fortitudo Flats Service Bologna: Biordi 0, Thornton 8, Barbante 9, Panni 10, Davis 6, Fantinelli 17, Italiano 8, Cucci 16, Bonfiglioli 0, Natalini 0, Niang 0, Aradori 21

APU Udine: Gentile 11, Palumbo 4, Antonutti 9, Gaspardo 11, Cusin 4, Briscoe NE, Fantoma 0, Esposito 2, Pellegrini 6, Monaldi 3, Sherrill 17