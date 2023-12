L’Assigeco Piacenza fa suo lo scontro diretto, Cento al tappeto

UCC Assigeco Piacenza – Sella Cento 77-59 (26-20, 8-16, 19-11, 24-12)

UCC Assigeco Piacenza: Giovanni Veronesi 16 (2/4, 2/7), Gherardo Sabatini 13 (3/4, 1/7), Federico Bonacini 12 (3/5, 2/4), Malcolm Miller 8 (1/2, 2/6), Ursulo D’almeida 8 (2/2, 0/0), Niccolo Filoni 7 (3/4, 0/2), Lorenzo Querci 6 (0/3, 2/4), Brady Skeens 5 (2/5, 0/0), Michele Serpilli 2 (1/2, 0/4), Filippo Gallo 0 (0/1, 0/0), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Brady Skeens 11) – Assist: 17 (Gherardo Sabatini 9)

Sella Cento: Dominique Archie 16 (3/7, 2/5), Federico Mussini 16 (4/9, 2/7), Davide Bruttini 11 (4/5, 0/1), Mattia Palumbo 9 (4/10, 0/3), Daniele Toscano 3 (0/2, 1/5), Yankiel Moreno 2 (0/3, 0/3), Gregor Kuuba 2 (1/1, 0/1), Maximilian Ladurner 0 (0/2, 0/0), Pietro Magni 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bucciol 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Davide Bruttini 9) – Assist: 13 (Mattia Palumbo 7)

La Sella Cento esce sconfitta dal PalaBanca di Piacenza dopo una partita combattuta per tre quarti e persa negli ultimi 5 minuti; decisivi i 16 punti di Veronesi e i 12 di Sabatini, inutili i 16 di Archie.

Quintetto titolare per la Benedetto composto da Palumbo, Mussini, Toscano, Archie e Bruttini, per i padroni di casa iniziano Sabatini, Querci, Veronesi, Skeens e Miller.

Palla a due vinta dai padroni di casa che segna i primi due punti della gara con la penetrazione del capitano piacentino Sabatini, per la Sella i primi due punti arrivano da Archie che segna in Fade Away dal pitturato, altri due li porta Palumbo in lay-up prima di servire con una palla stupenda Bruttini libero sotto canestro. Il play della Sella parte forte in attacco segnando altri quattro punti prima in arresto dalla media poi in appoggio, risponde Piacenza con la prima tripla di partita da parte di Querci e Sabatini in penetrazione prima del botta e risposta da tre punti Veronesi per l’Assigeco e di Mussini per la Sella. Negli ultimi due minuti arriva la seconda tripla di Veronesi e la stoppata spettacolare di Miller su Mussini, la Sella è brava a guadagnarsi liberi in bonus finalizzandoli con Archie e Bruttini, poi Mussini servito da Palumbo segna in circus shot, D’Almeida segna in correzione a rimbalzo per il 26 a 20 Piacenza.

Il secondo quarto parte male per la Sella che perde una palla sanguinosa a metà campo concedendo la schiacciata facile in contropiede a D’Almeida, i biancorossi reagiscono con Mussini che conduce la transizione e poi segna cadendo indietro, Archie in penetrazione di potenza ne mette altri due; si abbassano le percentuali da dietro l’arco per l’Assigeco che però è molto aggressiva in difesa nelle ricezioni, su una rubata Filoni fa 2/2 dalla lunetta. A metà quarto dopo diversi errori vicino a canestro i padroni di casa si riportano sul +10 grazie al gioco da tre punti di Skeens, la Sella torna a segnare con Bruttini in post dopo un digiuno a canestro di 4 minuti dovuto alla difesa molto aggressiva di Piacenza. Con tre ottimi attacchi e altrettante difese la Benedetto ricuce lo svantaggio grazie ad Archie che mette la tripla e due punti di potenza e a Bruttini che segna e subisce il fallo; è 36-34 Sella.

Il terzo periodo comincia subito con la bomba di Querci dall’angolo e con il 2/2 dalla lunetta di Veronesi che riporta Piacenza sul +3, Serpilli ne mette altri due per l’Assigeco in post basso, poi dopo 5 minuti si sblocca la Sella con la tripla del suo capitano. I padroni di casa sfruttano l’imprecisione della Sella sotto canestro e si portano sul +4 con la penetrazione di Bonacini, i biancorossi giocano un possesso corale con il giro-palla di Mussini e Moreno che con l’extra-pass serve Archie per la tripla a bersaglio, risponde dai 6.75 Miller. Sul finale di quarto Moreno e Palumbo segnano dalla linea della carità per rimanere a contatto, poi Kuuba uscendo dalla panchina ne segna due in penetrazione, l’ultimo possesso è di Piacenza che segna con Bonacini chiudendo 53 a 47 a 10 minuti dalla fine.

L’ultimo quarto rimane sulla stessa intensità con le due squadre che difendono molto forte, poi Mussini si prende la Sella sulle spalle e segna 5 punti in fila prima con il fade away in area, poi con la bomba, risponde il capitano dell’Assigeco Sabatini sempre dalla lunga distanza; Bruttini ne mette due di rapina per il -2 Cento. Si alzano le percentuali per Piacenza che torna a due possessi di vantaggio con il canestro di Filoni dal pitturato e la tripla dall’angolo di Bonacini, poi dopo due ottime difese piacentine arrivano 3 punti dalle mani di Miller e due da Filoni su assist all’indietro di Sabatini. La Sella segna con Bruttini ma lo svantaggio diventa di 13 lunghezze grazie ad un altro canestro di Filoni su rimbalzo d’attacco e ad altri due punti di Miller; Archie fa 2/2 dalla lunetta poi Skeens servito da Sabatini mette il canestro che chiude la partita; finisce 77 a 59 per l’Assigeco Piacenza.

Prossimo appuntamento per la Sella domenica 17 dicembre in trasferta contro la Pallacanestro Trieste.

