L’Assigeco Piacenza ferma Verona

By

UCC Assigeco Piacenza – Tezenis Verona 75-72 (18-19, 24-18, 14-16, 19-19)

UCC Assigeco Piacenza: Brady Skeens 20 (8/9, 0/0), Malcolm Miller 16 (3/5, 3/5), Lorenzo Querci 10 (2/5, 2/4), Filippo Gallo 9 (1/2, 1/5), Gherardo Sabatini 8 (2/5, 1/1), Niccolo Filoni 8 (2/3, 0/2), Giovanni Veronesi 3 (1/4, 0/4), Federico Bonacini 1 (0/2, 0/2), Michele Serpilli 0 (0/0, 0/0), Ursulo D’almeida 0 (0/0, 0/0), Umberto Manzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 29 8 + 21 (Brady Skeens 12) – Assist: 16 (Gherardo Sabatini, Federico Bonacini 5)

Tezenis Verona: Ethan Esposito 14 (3/4, 2/5), Francesco Stefanelli 13 (4/7, 1/6), Kamari Murphy 12 (4/7, 0/0), Gabe Devoe 11 (1/3, 2/6), Lorenzo Penna 10 (1/3, 2/3), Liam Udom 9 (1/4, 1/5), Giulio Gazzotti 3 (1/4, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Ethan Esposito, Lorenzo Penna, Giulio Gazzotti 6) – Assist: 15 (Lorenzo Penna 6)

L’Assigeco Piacenza interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive con una splendida vittoria casalinga ai danni della Tezenis Verona. I biancorossoblu conquistano due punti fondamentali grazie al canestro sulla sirena di Lorenzo Querci, bravo a farsi trovare pronto sul perimetro dopo la tripla del momentaneo pareggio dell’ex di serata Gabe DeVoe. Degna di nota tra le fila di Piacenza la prestazione di un super Brady Skeens – autore di 20 punti e 12 rimbalzi – rinvigorito dagli incoraggiamenti ricevuti nelle passate settimane da coach Salieri. Tornare a smuovere la classifica era fondamentale per l’Assigeco, che tenterà di portare a casa un’altra vittoria nella trasferta di Chiusi della prossima settimana, l’ultimo match fuori casa del girone d’andata.

PRIMO QUARTO

Veronesi replica alla tripla di DeVoe, ospiti ancora a segno con Penna dall’arco ma arriva subito il canestro con fallo di Skeens. Lo stesso Skeens e Murphy segnano per le rispettive squadre, poi l’Assigeco trova il vantaggio con la bomba di Querci (13-10). Controsorpasso di Verona grazie a Stefanelli e ai giri in lunetta di Penna e Gazzotti, ma il secondo and-1 di serata di Skeens riporta avanti i padroni di casa. Il centro americano trova un altro appoggio vincente dopo i liberi di Udom, poi Gazzotti fa +1 per gli ospiti prima della sirena (18-19).

SECONDO QUARTO

Dopo il sottomano di Skeens arriva la tripla di Stefanelli, poi Gallo e Filoni trascinano l’Assigeco sul +3. Pronta risposta di Verona con la penetrazione di Penna, ma un’altra tripla di Piacenza – stavolta con Miller – costringe gli ospiti al timeout (30-26). Miller si fa ancora trovare pronto dall’arco, DeVoe batte un colpo per i suoi ma l’Assigeco continua a spingere con Gallo. La partita si fa fisica, Esposito trascina l’attacco scaligero, ma Filoni consolida il vantaggio piacentino. Ultima azione del primo tempo: Gallo stoppa il tentativo da tre di Stefanelli, si invola in contropiede e converte i due tiri liberi dopo il fallo subito (42-37).

TERZO QUARTO

Il gioco riprende con la tripla di Udom e l’appoggio di Skeens, Querci risponde a Esposito, poi Sabatini dal perimetro manda l’Assigeco sul +7 (49-42). Viaggi in lunetta per Udom e Skeens, Verona si fa sotto con Penna e Udom, ma i padroni di casa replicano con Miller dal post. La tripla di Penna porta gli ospiti sotto di un possesso, Filoni e Stefanelli non sbagliano dalla lunetta e Bonacini fa 1/2 riportando l’Assigeco sul +3 (56-53).

QUARTO QUARTO

Skeens schiaccia dopo un rimbalzo offensivo, poi arriva il sorpasso di Verona grazie a DeVoe e alla tripla di Esposito. Miller replica da tre per il controsorpasso, Sabatini segna in contropiede il +4 (63-59), ma gli ospiti agguantano il pareggio con Murphy, prima perfetto dalla lunetta e poi bravo a schiacciare il lob di DeVoe (63-63). L’Assigeco si riporta avanti con Querci e Miller, gli ospiti ribattono con Stefanelli ma arriva un altro appoggio vincente di Skeens. Miller va a canestro dopo due liberi di Murphy, Stefanelli fa -2 e poi Sabatini fa uno su due in lunetta. Secondi decisivi del match: DeVoe trova il pari da tre punti, ma Querci regala la vittoria a Piacenza con una tripla da capogiro sulla sirena (75-72).

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA