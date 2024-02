L’Assigeco Piacenza ferma Vigevano

UCC Assigeco Piacenza – Elachem Vigevano 1955 74-68 (17-15, 18-17, 15-17, 24-19)

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 21 (5/9, 2/4), Malcolm Miller 16 (5/8, 0/4), Giovanni Veronesi 15 (2/3, 2/4), Brady Skeens 11 (3/4, 0/0), Filippo Gallo 3 (1/2, 0/2), Niccolo Filoni 2 (1/3, 0/0), Michele Serpilli 2 (0/2, 0/3), Federico Bonacini 2 (1/3, 0/2), Ursulo D’almeida 2 (0/0, 0/0), Lorenzo Querci 0 (0/1, 0/2), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 36 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Brady Skeens 14) – Assist: 14 (Gherardo Sabatini 5)

Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 17 (3/9, 3/6), Leonardo Battistini 9 (3/9, 1/4), Michele Peroni 8 (1/4, 1/6), Lorenzo D’alessandro 8 (0/1, 2/3), Tyler Wideman 6 (3/6, 0/1), Gianmarco Bertetti 6 (0/2, 2/4), Kristofers Strautmanis 6 (3/5, 0/0), Filippo Rossi 4 (1/5, 0/1), Giacomo Leardini 4 (2/4, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Tyler Wideman 11) – Assist: 14 (Tyler Wideman , Gianmarco Bertetti, Filippo Rossi 4)

Dopo sei sconfitte si interrompe il digiuno di punti dell’Assigeco Piacenza, stavolta vittoriosa contro la Elachem Vigevano nel primo incontro casalingo della fase a orologio. Dopo due quarti equilibrati la squadra scava il primo solco della partita nel terzo quarto, quando Miller e Sabatini trascinano i biancorossoblu alla doppia cifra di vantaggio. Vigevano non molla e trova il controsorpasso all’inizio del quarto quarto, ma la troupe di coach Salieri riprende le redini del match e porta a casa una vittoria che riporta il sorriso in casa Assigeco. Ora per Piacenza il prossimo impegno stagionale arriverà lunedì 19 febbraio, in cui i biancorossoblu saranno impegnati nell’impegnativa trasferta di Torino.

PRIMO QUARTO

Wideman segna i primi due canestri della partita, mentre per l’Assigeco ci pensa Skeens a pareggiare il match sul 4-4 dopo qualche giro a vuoto per entrambe le squadre. Due viaggi in lunetta di Veronesi rispondono a due magie di Smith, poi lo stesso Veronesi regala il primo vantaggio a Piacenza con una tripla dall’angolo (11-8). Vigevano torna avanti con Smith e Strautmanis, controsorpasso Assigeco con Bonacini e D’Almeida, poi l’appoggio di Battistini chiude il quarto sul punteggio di 17-15.

SECONDO QUARTO

Sabatini e Bertetti inaugurano il quarto andando a bersaglio dal perimetro, Vigevano batte un colpo con Strautmanis ma è l’Assigeco a tentare il primo allungo del match con gli and-1 di Sabatini e Veronesi (26-20). Pronta risposta ospite con Rossi e Peroni, l’aggressività dei biancorossoblu porta a qualche utile viaggio in lunetta, ma Vigevano resta incollata con la tripla di Peroni. Il sottomano di Leardini replica alla super schiacciata di Miller, e dopo un finale di quarto piuttosto confuso la sirena mette fine al primo tempo (35-32).

TERZO QUARTO

Miller difende il vantaggio di Piacenza dalle scorribande di Leardini e Smith, poi i padroni di casa provano ad allungare con la penetrazione di Sabatini e un’altra poderosa schiacciata di un Miller particolarmente ispirato. Piacenza trova la doppia cifra di vantaggio con Sabatini e Gallo in contropiede (47-37), ma Vigevano si riporta in partita con Battistini e la tripla di Bertetti. Sul finale di quarto Sabatini cerca di preservare il vantaggio biancorossoblu, ma gli ospiti continuano a colpire dal perimetro, stavolta con Smith e D’Alessandro (50-49).

QUARTO QUARTO

Dopo il tap-in di Miller gli ospiti trovano prima il pari con Battistini dall’arco, poi il vantaggio con la penetrazione di Peroni. Arriva subito il controsorpasso di Piacenza con Filoni e Sabatini, poi Veronesi si alza dal perimetro e regala ai suoi il nuovo +6 (60-54). Vigevano non si arrende, Battistini e Wideman suonano la carica, ma i viaggi in lunetta di Miller e Sabatini mantengono il divario fra le squadre. C’è tempo per un ultimo tentativo di rimonta ospite guidato da Smith, ma i biancorossoblu riescono a difendere il vantaggio sino alla sirena finale (74-68).

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 21 (5/9, 2/4), Lorenzo Querci 0 (0/1, 0/2), Giovanni Veronesi 15 (2/3, 2/4), Malcolm Miller 16 (5/8, 0/4), Brady Skeens 11 (3/4 da due), Michele Serpilli 2 (0/2, 0/3), Filippo Gallo 3 (1/2, 0/2), Niccolò Filoni 2 (1/3 da due), Federico Bonacini 2 (1/3, 0/2), Ursulo D’Almeida 2 (2/2 ai tiri liberi), Milos Joksimovic NE, Matteo Gherardini NE

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

Elachem Vigevano: Filippo Rossi 4 (1/5, 0/1), Ike Smith 17 (3/9, 3/6), Michele Peroni 8 (1/4, 1/6), Giacomo Leardini 4 (2/4 da due), Tyler Wideman 6 (3/6, 0/1), Gianmarco Bertetti 6 (0/2, 2/4), Lorenzo D’Alessandro 8 (0/1, 2/3), Leonardo Battistini 9 (3/9, 1/4), Kristofers Strautmanis 6 (3/5 da due), Alessandro Amici NE

Allenatore: Lorenzo Pansa (assistenti: Lorenzo Bruni, Giorgio Lazzarini)

UFF. STAMPA UCC ASSIGECO PIACENZA