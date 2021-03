Latina batte Ferrara: ma siamo sicuri che questa sia la pallacanestro?

Stasera gli occhi li ho fissi sul campo ma le mie orecchie non hanno cori da ascoltare. Nella mia mente ripasso gli eventi che hanno accompagnato e ci stanno accompagnando in questi lunghi mesi di quello che definirei un limbo, una terra di mezzo, dove si intrecciano storie di positivi, di giochi fermi, di partite rimandate a non si sa quando perché di spazio non ne abbiamo più. Un luogo fatto di timore, di incertezza e di rientri a casa, come quello di Ferrara, dopo la sfida a Rieti, con le difficoltà e l’accoramento per la sorte incerta, quella disegnata da un virus al quale non importa nulla dello sport e dei suoi valori.

Quello che conta è sopravvivere e, se Dio vuole, tornare indietro a quello che eravamo prima. Ma fino a quel momento vivremo uno sport privo dell’essenza dello sport stesso. E quelli che fanno il mio mestiere, piccoli spettatori a margine di quella che è la realtà di un lungo e interminabile allenamento, o forse una roulette russa, non possono raccontare una partita che, nel suo termine definito di tutti i suoi elementi, non c’è.

Mi sono a lungo interrogata del perché, se fosse giusto continuare, arrendersi e non andare avanti. Probabilmente lo stiamo facendo per non perdere il contatto con quel piccolo briciolo di normalità, con ostinazione. Lo stiamo facendo perché questa pallacanestro non muoia, perché non ci abbandonino gli sponsor, perché mollare ora vuol dire dare la vittoria a tavolino a un avversario che per ora è difficile battere.

Però lo stiamo facendo soli.

Quello che non posso fare a meno di pensare è che i nostri ragazzi, i più giovani, non si allenano da mesi, non giocano una partita, non fanno vita di spogliatoio, non sono qui stasera sugli spalti a tifare i loro modelli, gli atleti che volevano diventare fino all’anno scorso. Chissà che modelli avranno ora, senza la partita la domenica, senza il tifo, senza i cori, senza l’allenamento senza i compagni e senza i loro allenatori. La pallacanestro è una famiglia molto grande, fatta di tante realtà così diverse tra loro e se le squadre delle serie professionistiche sono qualche decina, il sottobosco del nostro sport, come quello di tanti altri, è una moltitudine di piccole società che si sta interrogando su come fare per sopravvivere e non scomparire, ferme in tutte le loro attività, in continuo contatto con le famiglie che hanno perso le speranze, che non riescono più a trovare le parole adatte alla domanda “Mamma, quando torno ad allenarmi?”.

Quindi, oggi come ieri e come domani, non giocheremo partite, ma resisteremo, nella speranza che succeda qualcosa, che torni il bel tempo, forse che venga reso disponibile un vaccino per tutti e aprire le porte di ogni palestra e palazzetto per tornare a giocare finalmente tutti una partita vera, senza paura.

Vi lascio il comunicato stampa ufficiale della partita di Latina contro Ferrara perchè so che vi aspettavate una cronaca.

Detto stretto tra i denti: come fa una partita a essere giudicata nella sua normalità quando stasera Latina si è trovata come avversaria una squadra colpita per intero dal Covid e ferma da 40 giorni?

“Si vede che non sono quelli della prima parte del campionato. Quando torneranno a essere quelli, non può esserci questo tipo di divario” (Coach Franco Gramenzi dalla sala stampa a fine partita)

Latina Basket vs Top Secret Ferrara: 92 a 64



Latina Basket: Lewis Jaren 14, Hajrovic Tarik 2, Donati Emanuele, Piccone Fabrizio 10, Passera Marco, Mouaha Aristide 9, Baldasso Lorenzo 18, Trotter Obadiah Nelson 13, Bisconti Luca, Raucci Davide 18, Fall Kader Abdel Pierre 8, Bagni Alessandro. Coach Franco Gramenzi, Assistant Coach Giuseppe Di Manno.

Top Secret Ferrara: Pacher A.J., 18 Vencato Luca 2, Fantoni Tommaso 16, Dellosto Nicolò 3, Baldassarre Patrick 4, Ugolini Pietro 4, Zampini Federico 7, Panni Alessandro 4, Hasbrouck Kenny 4, Filoni Nicolò 2. Coach Leka Spiro, Assistant Coach Marco Carretto.

(Foto gentilmente concesse dall’Ufficio Stampa della Latina Basket)