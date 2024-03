Latina non sfrutta l’occasione, la Fortitudo Bologna fa il blitz pur priva di Fantinelli e Aradori

Benacquista Assicurazioni Latina – Flats Service Fortitudo Bologna 63-77 (15-24, 9-20, 19-20, 20-13)

Benacquista Assicurazioni Latina: Samuele Moretti 17 (4/8, 0/0), Gabriele Romeo 12 (2/4, 2/5), Borislav georgiev Mladenov 9 (3/3, 1/1), Demario Mayfield 8 (1/5, 2/6), Salvatore Parrillo 7 (0/1, 2/5), Ivan Alipiev 4 (2/4, 0/7), Lorenzo Zangheri 3 (0/0, 1/3), Jacopo Rapetti 2 (0/1, 0/0), Kenneth Viglianisi 1 (0/1, 0/1), Jacopo Borra 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 21 7 + 14 (Samuele Moretti 8) – Assist: 9 (Demario Mayfield 3)

Flats Service Fortitudo Bologna: Alessandro Panni 15 (0/0, 4/9), Alberto Conti 13 (3/5, 2/4), Deshawn Freeman 12 (5/7, 0/0), Riccardo Bolpin 10 (2/6, 2/4), Mark Ogden 10 (1/3, 1/3), Celis Taflaj 10 (5/6, 0/1), Alessandro Morgillo 4 (2/2, 0/0), Nicola Giordano 3 (0/0, 1/2), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicolò Braccio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Deshawn Freeman 10) – Assist: 19 (Riccardo Bolpin 7)

Nel match della sesta giornata della Fase a Orologio del Campionato di Serie A2 Old Wild West la Benacquista Assicurazioni Latina Basket cede il passo alla Flats Servvice Fortitudo Bologna (63-77). I nerazzurri hanno affrontato una formazione che, nonostante due assenze importanti (Aradori e Fantinelli) ha dimostrato il proprio valore mettendo in campo fisicità ed energia.

D’altro canto Latina ha giocato una gara difficile, senza poter contare sul contributo Borra, in panchina solo a onor di firma, e con altri giocatori non al top della condizione. Va dato merito a Bologna per la vittoria conquistata, ma va anche riconosciuta la capacità di reazione dei nerazzurri nella seconda parte di gara. Miglior realizzatore della sfida Samuele Moretti con 17 punti, 8 rimbalzi e 22 di valutazione.

Il prossimo appuntamento è per sabato 30 marzo alle ore 19:00 al Baltur Arena, dove i nerazzurri, sfideranno a domicilio la Sella Cento in occasione della settima giornata della Fase a Orologio.

Parte bene la Benacquista con 5 punti consecutivi firmati dalla coppia Alipiev/Mayfield (5-0 al 1′). Ancora nerazzurri a segno con Romeo per l’8-0. Si scuote Bologna e firma un minibreak di 4-0, ma è pronta la risposta di Moretti per il 10-4 al 4′. La Fortitudo segna tre triple consecutive che valgono il sorpasso ospite (10-12 al 5′). Ancora la formazione bolognese a segno, risponde Latina con Mayfield, ma gli ospiti sono precisi anche a cronometro fermo e al 7′ il tabellone dice 13-16. Le percentuali dalla lunga distanza della Flats Service sono elevate (13-19) ma Latina con due liberi di Rapetti rimane in scia (15-19 all’8′). Ruotano gli uomini su entrambe le panchine in una gara molto fisica e intensa (15-21 al 9′) che manda in archivio il primo periodo sul punteggio di 15-24 con un canestro a fil di sirena della compagine ospite.

In apertura di seconda frazione è ancora Bologna ad andare a segno (15-26) mentre Latina è sfortunata su un paio di conclusioni. Con 7:47″ sul cronometro e la Fortitudo che allunga sul 15-28, c’è il time-out chiamato da Coach Sacco. Si torna sul parquet, Latina fatica a trovare la via del canestro (17-32 al 15′). La Benacquista non demorde, reagisce con 5 punti consecutivi e sul 22-32 e 3:53″ da giocare è Coach Caja a chiamare sospensione. Il gioco riprende e Bologna firma 4 punti consecutivi (22-36 al 17′) prova a reagire Latina, ma la Fortitudo si affida alla fisicità di Freeman (24-40 al 18′). Time-out per Coach Sacco. Si torna sul rettangolo di gioco, ma l’inerzia rimane della Fortitudo e si va negli spogliatoi sul 24-44.

Al rientro dal riposo lungo Bologna incrementa il divario (24-48 al 21′). I nerazzurri faticano a contenere l’attacco degli avversari, ma soprattutto hanno difficoltà a bucare la difese bolognese (29-50 al 24′). L’inerzia del match è saldamente in favore della Fortitudo, anche se i padroni di casa non vogliono mollare (37-57 al 27′). Con 2:30″ da giocare e dopo due belle azioni della Benacquista, c’è il time-out chiesto da Bologna (41-60). Si torna in campo e Moretti concretizza i due liberi del 43-60. Il terzo periodo va in archivio sul 43-64.

In avvio di ultima frazione è la Benacquista la prima a centrare la retina con Moretti (46-64 al 32′). La partita continua a essere intensa, Bologna mantiene un importante vantaggio, anche se Latina continua a lottare (53-68 al 34′). Scorre il cronometro e al 37′ il tabellone segna 55-72 per gli ospiti. I pontini continuano a giocare (61-72 al 38′). La partita termina con il successo della Fortitudo sul punteggio di 63-77.

UFF.STAMPA LATINA BASKET