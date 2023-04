Latina più forte delle assenze, colpo grosso a Rimini

RivieraBanca Basket Rimini – Benacquista Assicurazioni Latina 69-73 (24-19, 10-19, 15-16, 20-19)

RivieraBanca Basket Rimini: Jazz Johnson 26 (4/12, 5/9), Andrea Tassinari 15 (3/3, 3/6), Davide Meluzzi 13 (2/2, 3/7), Stefano Masciadri 7 (2/3, 1/2), Aristide Landi 5 (0/1, 1/2), Simon Anumba 3 (1/3, 0/1), Alessandro Scarponi 0 (0/1, 0/4), Derek Ogbeide 0 (0/0, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/1), Ursulo D’almeida 0 (0/2, 0/0), Elia Morandotti 0 (0/0, 0/0), Nicolò Baldisserri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Stefano Masciadri, Simon Anumba 9) – Assist: 14 (Davide Meluzzi, Francesco Bedetti 3)

Benacquista Assicurazioni Latina: Andy Cleaves ii 20 (4/9, 3/7), Samuele Moretti 17 (8/11, 0/0), Yancarlos Rodriguez 13 (1/5, 3/6), Salvatore Parrillo 9 (3/4, 1/5), Alexander Cicchetti 9 (3/9, 1/2), Giordano Durante 5 (0/2, 1/2), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/6), Jacopo Gaveglia 0 (0/0, 0/0), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 38 11 + 27 (Samuele Moretti, Alexander Cicchetti 7) – Assist: 20 (Andy Cleaves ii 10)

La Rivierabanca lotta ma non basta. In una serata diventata complicata, nella prima giornata della fase a orologio al Flaminio passa la Benacquista Latina nel finale (69-73). L’Rbr patisce tanto la zona, che fa lievitare a 22 le palle perse, non bastano i 26 punti di Johnson e i 15 di Tassinari. Coach Ferrari si trova in uno status di emergenza, con Bedetti in campo con il cuore ma non in condizione, con Ogbeide che deve uscire per infortunio dopo un minuto e con Anumba non in perfette condizioni. In un quadro mutato Rimini prova a tentare il colpo, ma nel finale non basta. Nonostante il grande calore di un pubblico per l’ennesima volta graffiante, con 2.500 presenti e 1.063 a sottoscrivere La Tripla.

Squadre fortemente rimaneggiate. Scarponi titolare per Rimini con Tassinari, Johnson, Masciadri e Ogbeide. Latina parte con Durante, Cleaves, Parrillo, Cicchetti e Moretti. La apre Masciadri con la tripla, Cleaves risponde con il 2+1 (3-4), ma l’Rbr scappa 8-4 con 3/3 ai liberi di Johnson e il 19-8 a 3’51” con la tripla sullo scadere dei 24” di un Tassinari particolarmente ispirato. Johnson e Masciadri mandano avanti la Rivierabanca 24-13. Il quarto si chiude 24-19 con il canestro di Cicchetti.

Secondo quarto che va a intermittenza. L’Rbr per oltre 6 minuti non segna, la Benacquista costruisce un parziale di 2-15 e si porta sul +2 (26-28) con Parrillo. Coach Ferrari a 3’45 dalla pausa lunga è costretto a rifugiarsi in time out. Tanti gli errori sul parquet, con la palla che sembra quella di un flipper impazzito. A risvegliare i biancorossi ci vuole il solito Tassinari per il 28 pari. A 1’34” è ancora perfetta parità 34-34 con Johnson. Due canestri di Cicchetti e Moretti consentono agli ospiti di chiudere il primo tempo avanti di 4 lunghezze (34-38). Per Rimini non bastano i 13 punti di Tassinari e i 12 di Johnson. Per la Benacquista dalle rotazioni ridotte tanta zona ordinata da coach Gramenzi.

Moretti, Rodriguez e Parrillo riaprono le danze per Latina, gli ospiti controllano 34-43. Tassinari e Johnson provano a reagire, ma Cleaves, Moretti e Rodriguez proseguono fino al 41-52 su cui coach Ferrari va in time out. Bedetti scende in campo sebbene non al top. Parziale di 8-0 riminese con Landi, Meluzzi, Anumba e sul 49-52 si può giocare. Cleaves chiude il quarto sul 49-54.

Cinque punti in fila di Meluzzi e sul 54 pari è piena bagarre. Si prosegue sulle ali dell’equilibrio: 56-56 Johnson e 61-61 Parrillo dalla parte opposta. Si entra negli ultimi 5’: guizzo di Meluzzi da tre 64-61, replica Rodriguez 64 pari. Ultimi 180 secondi: tripla di Johnson, risponde Rodriguez 67 pari. L’Rbr bisticcia col ferro, Latina è più precisa: Cicchetti da due, bis di Cleaves in tap-in ed è 67-71. Con 11” canestro flash di Johnson 69-71. Restano 9”: la chiude Rodriguez dai liberi. Finale 69-73. La Benacquista vince al Flaminio.

