Latina ruggisce ancora: Chiusi sconfitta

Benacquista Assicurazioni Latina – Umana San Giobbe Chiusi 75-69 (18-23; 24-14; 20-16; 13-16)

Latina Durante 4, Viglianisi 7, Donati, Parrillo 10, Cicchetti, Cacace 6, Cleaves II 14, Fall 8, Rodriguez 6, Moretti 20, Alipiev Capo All. Gramenzi, Primo Ass. Di Manno

San Giobbe Utomi 11, Medford 22, Bolpin 14, Braccagni, Porfilio, Martini 2, Bozzetto 5, Raucci 6, Raffaelli, Possamai 2, Ikangi 7 Capo All. Bassi, Primo Ass. Piersante, Secondo Ass. Civinini

Arbitri Gagliardi, Morassutti, Spessot

Subito tripla di Utomi a inaugurare il match, poi recupero di Medford e break biancorosso di 0-5. Latina interrompe con il canestro di Moretti, ma la San Giobbe è vivace e allunga grazie al tiro dalla lunga di Bolpin. I laziali non riescono a contenere le trame di gioco della formazione ospite che centra il bersaglio grosso anche con Raucci salendo 2-11. A ridosso della metà del tempino si allarga la forbice tra le due squadre con il bel movimento da sotto il ferro di Bolpin. Gramenzi chiama tempo. Si sblocca Cleaves da tre e poi serve anche un grande assist a Moretti; parziale di 5-0 e pontini che tornano sotto. Botta e risposta in una manciata di azioni, la San Giobbe tiene il divario ai sei punti a poco più di due minuti dalla fine del primo periodo. Finale scoppiettante di quarto, Fall ne mette quattro, Latina rosicchia nei confronti della San Giobbe e chiude 18-23. Due liberi di Ikangi e poi oltre due minuti a retine bianche prima dell’affondo di Viglianisi in avvio di secondo periodo. La San Giobbe fatica a trovare la via del canestro, Latina rientra a un solo possesso. Bassi ferma le operazioni. Ancora i laziali a segno con un break di 4-0 e primo sorpasso per i padroni di casa sul 26-25. Aumentano i giri i pontini, mentre l’Umana si aggrappa a Utomi, l’unico a segnare dal campo in sei minuti di secondo periodo. Il divario sale ai sette punti e Bassi chiama nuovamente time out. Medford prova a dare la scossa con quattro punti ravvicinati, ma i toscani non trovano la fluidità dei primi dieci minuti e Latina tiene le distanze sul 38-33 a due giri di orologio dalla fine del tempo. Ulteriore allungo dei locali, adesso avanti di nove. A spezzare l’arresto e tiro di Bolpin e questa volta è Gramenzi a chiedere tempo per organizzare al meglio l’ultima offensiva. È Chiusi in realtà a sfruttare l’azione conclusiva prima con una difesa attenta e poi con l’appoggio a canestro che fissa il tabellone sul 42-37. Latina a segno con otto punti in un minuto e mezzo e San Giobbe al palo. Bassi chiama tempo sul 50-37 in favore dei padroni di casa che giocano con un piglio decisamente diverso. Il primo canestro per l’Umana arriva dopo oltre tre minuti con la tripla di Medford che vale il meno dodici. Ancora Medford, abile a concretizzare un gioco da tre dopo un gran recupero di Bolpin e riportare Chiusi sotto la doppia cifra di svantaggio. Ci prova la San Giobbe sulle cui spalle gravano i quattro falli commessi da Medford e sale 56-49, ma la rimonta è un illusione. Latina torna a macinare gioco e scappa 63-49. L’ultimo squillo del periodo è una tripla firmata da Utomi. Tripla San Giobbe in coda di terzo quarto, tripla Latina in avvio del tempino successivo e divario di dodici ristabilito. La partita va avanti con tiri dalla lunga, è Medford a timbrare per il 65-56. Nonostante le difficoltà Chiusi trova la continuità che le era mancata a canestro e torna a due possessi di margine a oltre cinque minuti dalla fine dei regolamentari. Time out Latina, al rientro altra tripla di Medford, piazzato di Bolpin e tabellone che dice 67-66. Nel momento più difficile la prende in mano Cleaves con un gran tiro da tre per Latina, ma Bolpin non è da meno e risponde immediatamente con la stessa arma. Come nella parte iniziale del quarto sono le triple le protagoniste; Rodriguez ne pesca una da distanza siderale che manda Latina avanti di quattro a un minuto e venti dalla fine. Di fatto è il canestro che decide l’incontro, Chiusi non riesce ad incidere nei secondi finali. A vincere sono i padroni di casa 75-69.

