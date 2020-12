L’Eurobasket lotta e la spunta nel derby contro Rieti

Primo successo in campionato per l’Atlante Eurobasket Roma nel derby laziale contro la Kienergia Rieti.

Inizia in quintetto Alexander Cicchetti, rientrato nel corso della scorsa giornata dopo aver saltato la Supercoppa, affiancandosi all’ex di giornata Jamal Olasewere sotto le plance e il terzetto di esterni composto da Gabriele Romeo, Roberto Gallinat e Lorenzo Bucarelli (indisponibile anch’egli nel precedente stagionale in Supercoppa).

Per iniziare il match, 5 punti in fila proprio per Bucarelli, prima di una fase contrassegnata da tanto equilibrio e vari errori da una parte e dall’altra: due fattori che rappresenteranno una costante lungo l’intero arco della gara. Da segnalare, a 2:31 dal termine della prima frazione, anche l’esordio del nuovo arrivato Daniele Magro, parte integrante di una rotazione che vedrà 10 giocatori coinvolti da coach Pilot. Il punteggio a fine primo quarto che recita 15-14 per l’Atlante Eurobasket Roma.

Inizio della seconda frazione col pareggio di Rieti, prima di 5 punti in fila di Kenneth Viglianisi: coach Rossi è costretto al timeout dopo 2:30 di inizio seconda frazione. I ragazzi di coach Damiano Pilot mantengono il vantaggio, senza disunirsi neanche al fischio del fallo antisportivo ai danni di un onnipresente Capitan Eugenio Fanti; Rieti si riavvicina, ma Lorenzo Bucarelli realizza un canestro con tiro libero aggiuntivo a 3:14 dal termine del secondo quarto così da mantenere l’inerzia a favore della squadra romana, che va all’intervallo in vantaggio per 38-32.

Al ritorno in campo, Lorenzo Bucarelli riprende da dove aveva lasciato, segnando il primo canestro della seconda metà gara; Taylor e Sanguinetti commettono in serie il proprio terzo fallo, restando entrambi in campo in un match che si fa via via più spigoloso. Roberto Gallinat, in ombra nella prima parte di gara, entra in partita: attira le attenzioni della difesa reatina, con gli ospiti a raggiungere il bonus dopo 3 minuti e 15 secondi dalla ripresa del gioco dopo l’intervallo lungo. E’ una tripla di Taylor a fermare il parziale con cui i capitolini arrivano fino al +10, a cui risponde Gabriele Romeo con timeout chiamato da coach Rossi a 5:23 dal termine della terza frazione.

Fasi di gioco confuse, con la lenta risalita di Rieti, che si porta a -3 ad 1:38 dal termine del terzo quarto e con coach Pilot costretto a chiamare timeout. Escono bene i romani: altra tripla di rottura di Viglianisi, lotta sotto le plance con Cicchetti protagonista e punteggio sul 54-47 per entrare nell’ultimo quarto di gioco.

Quarto che inizia con il canestro di Roberto Gallinat, prima di una serie di errori da entrambe le parti interrotta dai 5 punti di Stefanelli. Le squadre si riavvicinano, con tanti scontri duri su ogni pallone e una tripla di Alexander Cicchetti a 4:26 dal termine del match che prova ad indirizzarne le sorti. E’ così: la resistenza di Rieti si fiacca, con Cicchetti a realizzare una seconda tripla che scava definitivamente il solco. La tripla di Stefanelli del -6 a 1:37 dal termine non è sufficiente: i tentativi reatini di ricucire lo scarto non vanno a buon fine e Jamal Olasewere, con rubata e schacciata a 31 secondi dal termine, porta il match sul +8 chiudendolo definitivamente in favore dei capitolini.

Al termine del match, soddisfatto coach Damiano Pilot: “Il gruppo ha risposto benissimo alla sfida, prima di tutto dal punto di vista dell’atteggiamento. I ragazzi non hanno mollato, resistendo alle spallate reatine e mantenendo la lucidità per piazzare la propria. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, che hanno a turno dato il loro contributo, con una menzione particolare per Alexander Cicchetti.”

Il finale:

Atlante Eurobasket Roma – Kienergia Rieti 73-61

Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 14, Ludovici n.e., Gallinat 17, Cepic, Fanti, Viglianisi 8, Cicchetti 12, Bischetti n.e., Magro 2, Staffieri, Romeo 8, Bucarelli 12

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi

Kienergia Rieti: Tommasini 5, Stefanelli 13, Fumagalli 4, Sanguinetti 1, De Laurentiis 6, Ponziani, Sperduto n.e, Nonkovic n.e., Taylor 16, Pepper 16

All. Rossi

Ass. All. Tubiana, Ruggieri

Ufficio stampa Eurobasket Roma