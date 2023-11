L’Umana Chiusi s’inchina a Forlì

Umana Chiusi – Unieuro Forlì 62-71 (13-21, 11-11, 19-22, 19-17)

Umana Chiusi: Marco Ceron 14 (1/2, 2/5), Mihajlo Jerkovic 12 (3/4, 2/4), Austin Tilghman 8 (3/5, 0/2), Ervins Jonats 8 (2/2, 1/2), Lorenzo Raffaelli 6 (2/3, 0/1), Luca Possamai 6 (3/8, 0/0), Davide Bozzetto 6 (2/2, 0/1), Nicolo Dellosto 2 (1/2, 0/3), Alessandro Chapelli 0 (0/2, 0/3), Giulio Lorenzoni 0 (0/0, 0/0), Maksim Brinza 0 (0/0, 0/0), Alessandro Zani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Austin Tilghman 6) – Assist: 15 (Lorenzo Raffaelli 4)

Unieuro Forlì: Kadeem Allen 15 (4/9, 2/3), Xavier Johnson 14 (3/6, 0/1), Giacomo Zilli 10 (2/5, 0/0), Daniele Cinciarini 10 (3/5, 1/3), Maurizio Tassone 9 (0/0, 3/5), Federico Zampini 6 (3/7, 0/1), Fabio Valentini 4 (0/1, 1/4), Luca Pollone 3 (0/0, 1/3), Davide Pascolo 0 (0/0, 0/0), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 30 – Rimbalzi: 27 9 + 18 (Xavier Johnson 6) – Assist: 13 (Federico Zampini 4)

Sconfitta per la San Giobbe che si arrende a Forlì nella nona giornata del campionato di Serie A2. Ospiti in totale controllo per tutto l’arco del match, toscani, con il nuovo acquisto Jonats già in campo (8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist), in vantaggio solo negli scambi iniziali. L’Unieuro scappa già nel primo quarto andando oltre i dieci di margine, Umana di rincorsa ma con percentuali da tre mai sopra lo zero per tutto il primo tempo. Alla sirena di metà gara San Giobbe sotto 24-32, graziata anche dalla scarsa precisione in lunetta di Forlì. La reazione arriva nella ripresa. Jerkovic sblocca i suoi dalla lunga, Ceron lo imita ma ogni tentativo di rientro è immediatamente ricacciato indietro dai canestri di talento e di esperienza degli ospiti. Nel finale Bulls che arrivano al meno sette, la mancanza di lucidità non permette di rosicchiare altro e Forlì ringrazia vincendo 62-71. Prossimo appuntamento di nuovo al PalaPania tra sette giorni contro Piacenza.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.