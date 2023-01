L’Uniero batte Nardò e torna in testa alla classifica

Bella partita a Forlì, con un Nardò in netto svantaggio tecnico-tattico che riesce a tenere accesa la speranza fino alla fine. Forlì di dimostra una squadra abbastanza solida e grazie a questa vittoria torna in vetta alla classifica, a pari merito con Pistoia e Cento. Grandi prestazioni individuali di Stojanovic e Baldasso da un lato, Sanford e Adrian dall’altro.



Primo quarto equilibrato all’Uniero arena, con nessuna delle due squadre che prevale seriamente sull’altra. I padroni di casa sembrano un po’ in soggezione, ma nonostante questo riescono a portarsi a casa questa prima frazione sul 18-15.

Nella prima metà del secondo quarto l’Uniero sembra aver trovato un buon ritmo, e difatti inizia lentamente ad acquistare vantaggio. Tuttavia Nardò non ci sta a, e con tiri dalla lunga distanza ritorna subito sotto. Nella seconda metà del quarto , nonostante una Nardò scatenata con il suo Smith, Forlì riesce a spuntarla, soprattutto grazie a Sanford e Valentini, sul 39-34.

Inizio rocambolesco del secondo tempo, con gli ospiti che in pochissimo tempo trovano pareggio e sorpasso. Ma questo non basta per fare cadere Forlì, che anche se non nel suo giorno migliore, trova comunque il modo di buttarla dentro. Nardò prova in tutti i modi ma il quarto si conclude 56-53.

Nella frazione finale Nardò dimostra grande forza di volontà, riuscendo a combattere una partita che sembra più volte persa. I padroni di casa non riescono mai veramente a chiudere la partita, e se la trascinano dietro per tutta la durata del quarto, ma alla fine riescono a vincere sul 74-63

Unieuro Forlì – HDL Nardò 74-63 (18-15,21-19,17-19, 18-10)