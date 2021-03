L’Unieuro mette la quarta: battuta Pistoia 81-72

Mette la quarta, l’Unieuro. Sono quattro i successi casalinghi di fila nelle ultime due settimane, con i biancorossi che battono anche Pistoia nonostante le assenze pesanti. Ma chi gioca, come sempre, dà il massimo e anche di più, e ne viene fuori un successo veramente importante.

Sugli spalti dell’Unieuro Arena vengono posizionate le prime sagome dei tifosi che hanno aderito a BEST FAN EVER e che simbolicamente, sono presenti a sostenere la squadra. Dell’Agnello deve fare a meno di Bruttini, e parte con Rodriguez, Roderick, Bolpin, Rush e Landi. Dopo un inizio di partita equilibrato, l’Unieuro perde anche Rush per un problema alla schiena e il coach allunga le rotazioni fin da subito, schierando già 10 giocatori nei primi 7 minuti. Come spesso accade, ci si affida alla difesa, che alterna uomo e zona, e propizia un parziale di 7-2. La tripla di Natali vale il soprasso e chiude il quarto sul 17-15.

È ancora Nicola Natali il trascinatore biancorosso all’inizio del secondo periodo: il “Sindaco” segna sei punti in neanche quattro minuti, facendosi trovare pronto sugli scarichi dei compagni. La partita rimane equilibrata (27-27), fino ad un fallo tecnico fischiato alla panchina biancorossa: è il momento che compatta ancora di più la squadra, che alza i giri della sua difesa e porta gli ospiti a segnare solo 4 punti in 5 minuti; in attacco, invece, le cinque triple consecutive valgono un parziale di 19-4, che segna il solco che poi sarà decisivo: il primo tempo si chiude sul 46-33.

Nel terzo quarto i biancorossi sono bravi a rispondere agli attacchi ospiti e mantenere costantemente la doppia cifra di vantaggio, con una grande concentrazione difensiva che nega canestri facili ai ragazzi di Carrea. In attacco, Rodriguez segna 13 punti nel quarto e l’Unieuro tocca il +20 con i liberi di Giachetti e Natali. Il quarto si chiude sul 70-47, concedendo solo 14 punti agli ospiti.

Nell’ultimo periodo, Pistoia rosicchia un punto dopo l’altro fino ad arrivare al -11. Dell’Agnello chiama timeout e, al rientro, Roderick e Landi chiudono definitivamente la partita (77-62). I quattro liberi consecutivi di Giachetti nell’ultimo minuto di gara valgono il “game-set-match”: il finale è 81-72.

Dell’Agnello a fine partita: “Penso che abbiamo giocato una partita di grande spessore, nella quale abbiamo fatto ottime scelte, sia offensive, sia difensive. Li abbiamo costretti a tirare con brutte percentuali, e abbiamo dominato a rimbalzo nonostante fossimo una “banda bassotti” a causa delle assenze forzate. Ho solo da dire bravi, bravi, e ancora bravi ai ragazzi”.

Unieuro Forlì – Giorgio Tesi Group Pistoia 81-72 (17-15; 46-33; 70-47)

Unieuro Forlì: Rush 2, Giachetti 6, Campori 6, Natali 13, Bolpin 6, Landi 11, Dilas, Zambianchi, Bandini, Rodriguez 20, Bruttini NE, Roderick 17. All: Dell’Agnello.

Giorgio Tesi Group Pistoia: Della Rosa 2, Poletti 16, Bonistalli NE, Fletcher 12, Saccaggi NE, Sims 10, Allinei NE, Querci 4, Wheatle 15, Riismaa 10, Zucca 3. All: Carrea.

Arbitri: Bartoli, Terranova, Yang Yao

