L’Urania Milano supera la Fortitudo Bologna e chiude la seconda fase al meglio

Urania chiude con una bella vittoria la seconda fase regolando la Fortitudo Bologna, 87-79. Partita ad alto ritmo che ha esaltato i Wildcats, cinque in doppia cifra per i Wildcats con Montano top scorer a quota 19 con la classica prova da grande ex. Ottimo impatto anche per Amato (18 con 7 assist) e Pullazi (15 con 6 rimbalzi), non bastano agli emiliani le buone prove di Candussi (14 con 9 rimbalzi) e Aradori (16 alla sirena). Per la truppa di coach Davide Villa ora arrivano i playoff, primo turno contro la Reale Mutua Torino.

LA GARA

Inizio con mani fredde per entrambe le squadre, provano a scaldare l’Allianz le triple di Amato ed Italiano, 3-5. Fatica Urania contro la difesa muscolare della Fortitudo, colpisce Vasl per gli ospiti, 7-11. Alza il volume ancora dall’arco Milano che trova il primo guizzo di Ebeling e Potts che mettono la freccia, 12-11. Prosegue il momento brillante dei Wildcats che arrivano sino al più 7 con il sigillo del grande ex Montano, di Potts il botto che vale il 24-17 alla prima sirena. Ancora il The Rock Rossoblu sigilla il vantaggio in doppia cifra in apertura di secondo periodo, immediata risposta dei bolognesi sull’asse Barbante-Aradori, 29-25. Milano c’è e lo dimostra anche con la bella tripla dall’angolo di Cavallero, storie tese tra il giovane Wildcats ed Aradori, Pullazi esalta l’Allianz con il siluro del più 8, 37-29. Gara aperta con tanti tiri rapidi, Aradori e Cucci riportano sotto la Fortitudo, tripla di Italiano per il meno 2, 40-38. L’ultimo assolo prima dell’intervallo è di Aradori, il veterano biancoblu sigla il 43-42 dalla lunetta alla pausa lunga. Dopo l’intervallo mette la freccia la Flats Service sfruttando l’energia di Niang, risponde subito Urania con un Pullazi on fire dall’arco, 51-46 dopo la tripla dall’angolo di Ebeling. Bologna prova ancora con il gioco interno sfruttando la tecnica di Candussi, i Wildcats rispondono da fuori con Amato che si produce in uno show da applausi, triple e assist per il play rossoblu e margine che torna in doppia cifra, 65-55. Vola sino a più 13 la truppa di coach Davide Villa, bomba di Montano, prima del recupero biancoblu sul finire del terzo quarto firmato dal solito Aradori, 70-61 alla penultima sirena. Più aggressiva la difesa degli ospiti in apertura di quarto periodo, Barbante pesca il 2+1 del meno 7, 72-65. Nella battaglia non arretra ovviamente capitan Piunti, sue due zampate che tengono avanti Milano, 74-67. Amato e Montano incantano, Pullazi e Piunti si battono con ferocia, Urania spreca un paio di possessi per chiudere il match, immediata la punizione con Candussi e Cucci, 84-74. Serve ancora un acuto per mettere i sigilli reali, richiamo della nobiltà a cui non può non rispondere Matteo Montano, il principe dei Wildcats trasforma il prezioso rimbalzo d’attacco nel 2+1 del 87-74.

URANIA MILANO: Montano 19, Amato 18, Pullazi 13

FORTITUDO BOLOGNA: Aradori 16, Candussi 14, Italiano e Vasl 12

UFF.STAMPA URANIA MILANO