McGusty e Cesana esaltano l’Assigeco Piacenza, Fortitudo Bologna al tappeto

UCC ASSIGECO PIACENZA – FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA 91-73 (24-24; 21-15; 25-20; 21-14)

La gioia pasquale arriva in anticipo per i tifosi dell’Assigeco Piacenza, oggi spettatori della prima vittoria biancorossoblu della fase ad orologio nel match casalingo contro la Fortitudo Bologna. La formazione di coach Salieri confeziona un grandissima prestazione, resistendo alle scorribande dei biancoblu fino all’allungo decisivo nel secondo tempo. Momento cruciale della partita da individuarsi nei primi minuti del quarto quarto, dove una difesa soffocante ha vanificato i tentativi di rimonta ospite. In una serata dove non mancano le soddisfazioni, in casa Assigeco la notizia più lieta è sicuramente il ritorno in campo del capitano Gherardo Sabatini, già protagonista con due triple e imprescindibile in alcune fasi decisive del match. Ora il prossimo impegno stagionale per Piacenza vedrà i biancorossoblu impegnati nella trasferta friulana di Cividale, dove una vittoria potrebbe consolidare le ambizioni dei biancorossoblu in questa post-season.

PRIMO QUARTO

McGusty risponde a Fantinelli, poi i padroni di casa si portano avanti con Miaschi. La tripla di Thornton vale il sorpasso Fortitudo, ma Pascolo e la conclusione dall’arco di Cesana riportano l’Assigeco in vantaggio. Cucci dal perimetro trova il fondo dalla retina dopo i liberi di McGusty, poi Bologna sigla il pari con Fantinelli (10-10). Aradori e Cesana non sbagliano da tre, Pascolo trova il canestro in area, ma Panni dall’arco riporta la Fortitudo in vantaggio. Pascolo corregge a canestro il suo stesso errore, Aradori e Cesana si fanno ancora trovare pronti da tre e Candussi firma il nuovo vantaggio ospite. Due appoggi vincenti di Pascolo replicano ad un’altra tripla di Aradori, poi lo stesso Aradori sbaglia il tiro del potenziale vantaggio sulla sirena (24-24).

SECONDO QUARTO

McGusty e Galmarini rispondono dalla lunetta alla tripla ospite di Vasl, poi McGusty va ancora a segno dal midrange. Cucci e Panni riportano in vantaggio la Fortitudo, ma ancora McGusty e la tripla di Portannese permettono all’Assigeco di ritrovare la parità (34-34). Italiano e McGusty mettono fine a qualche minuto di siccità offensiva per le rispettive squadre, poi l’Assigeco si riporta davanti con la tripla dall’angolo di Cesana che costringe al timeout coach Dalmonte. La conclusione dall’arco di Sabatini vale il nuovo vantaggio per Piacenza dopo il pari di Cucci, poi sulla sirena il capitano dell’Assigeco trova una miracolosa conclusione vincente dalla sua metacampo che manda le squadre al riposo sul 45-39.

TERZO QUARTO

Aradori dal perimetro dà il via al secondo tempo, Fantinelli fa -1 e un’altra conclusione dall’arco di Aradori vale il sorpasso Fortitudo. L’Assigeco ritrova il vantaggio con due canestri di Gajic, poi Cesana allunga ulteriormente il vantaggio dall’arco (52-47). Bologna si riavvicina con due liberi di Thornton, Piacenza risponde con le triple di Miaschi e McGusty e trova il massimo vantaggio (58-49). Thornton prova a ispirare la rimonta ospite con due canestri, ma l’and-1 di McGusty e il fadeaway di Pascolo consolidano il vantaggio Assigeco. La tripla di Cesana risponde ai canestri di Panni e Barbante, poi McGusty e Galmarini non sbagliano dalla lunetta e regalano il primo vantaggio in doppia cifra dei padroni di casa poco prima della sirena (70-59).

QUARTO QUARTO

Ospiti a segno dal perimetro con Italiano, mentre l’Assigeco fatica a segnare per i primi minuti del quarto ma resta in partita grazie alla solidità difensiva. Il primo canestro dei padroni di casa arriva a metà del quarto con la tripla di Gajic, Aradori risponde dalla lunetta ma Soviero segna un canestro pesantissimo dal perimetro che vale il +12 in favore di Piacenza (76-64). Bologna batte nuovamente un colpo con Aradori, ma Cesana trova quattro punti che rispediscono gli ospiti a distanza. La Fortitudo prova un ultimo tentativo di rimonta guidato da Thornton e Candussi, ma Soviero e le triple di Gajic e Cesana calano il sipario sul match che si chiude col punteggio di 91-73.

DATI STATISTICI

Fortitudo Flats Service Bologna: Matteo Fantinelli 6 (3/5, 0/1) Marcus Thornton 11 (4/11, 1/6), Pietro Aradori 20 (6/11, 5/6), Valerio Cucci 8 (3/11, 1/4), Francesco Candussi 7 (2/4, 0/1), Miha Vasl 3 (1/3 da tre), Alessandro Panni 10 (3/7, 2/4), Nazzareno Italiano 6 (2/5, 1/2), Simone Barbante 2 (1/1 da due)

All.: Luca Dalmonte (assistenti: Matteo Angori, Matteo Tasini)

UCC Assigeco Piacenza: Nemanja Gajic 10 (4/10, 2/7), Kameron McGusty 22 (7/13, 2/3), Gherardo Sabatini 6 (2/4,2/4), Federico Miaschi 5 (2/7, 1/4), Luca Cesana 25 (8/10, 7/8), Davide Pascolo 12 (5/7 da due), Jacopo Soviero 5 (2/3, 1/2), Marco Portannese 3 (1/3 da tre), Lorenzo Galmarini 3 (0/3, 0/1), Lorenzo Querci 0 (0/3, 0/1), Milos Joksimovic NE, Matteo Gherardini NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita importante da un punto di vista emotivo e hanno reagito bene alla bastonata della notizia dell’infortunio di Skeens. Abbiamo fatto una partita forte in difesa, la chiave è stata quando abbiamo forzato due infrazioni dei 24 secondi e poi abbiamo recuperato due palloni coi raddoppi, quello è stato un segnale forte e una presa di coscienza del fatto che potevamo portare a casa la partita. Noi adesso giochiamo anche con la mente libera, però dobbiamo mantenere la nostra identità partita dopo partita e ogni giocatore deve pensare di dare quel qualcosa in più. Dobbiamo consolidare per la terza volta un nuovo assetto di squadra perché da qui in poi dovremo giocare spesso con quattro piccoli, però la squadra ha risposto bene ed è stato importante rispettare il piano partita al 100%”.

