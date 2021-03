A cura di Paolo Matteucci

Kienergia Rieti – GeVi Napoli 74-82 (13-18, 18-17, 14-25, 29-22)

Kienergia Rieti: Steve Taylor jr 16 (5/16, 2/6), Matteo Piccoli 16 (2/4, 4/9), Riziero Ponziani 16 (6/9, 0/0), Giacomo Sanguinetti 12 (3/6, 2/10), Antonino Sabatino 10 (2/3, 2/3), Nikola Nonkovic 4 (2/5, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 4 / 7 – Rimbalzi: 33 14 + 19 (Steve Taylor jr 14) – Assist: 22 (Steve Taylor jr, Antonino Sabatino 6)GeVi Napoli: Jordan Parks 20 (5/9, 2/6), Eric Lombardi 12 (6/8, 0/2), Pierpaolo Marini 12 (5/6, 0/1), Josh Mayo 10 (2/3, 2/4), Antonio Iannuzzi 8 (3/5, 0/0), Diego monaldi 8 (1/2, 2/5), Andrea Zerini 4 (1/3, 0/0), Daniele Sandri 4 (2/2, 0/0), Lorenzo Uglietti 4 (2/4, 0/1), Amar Klacar 0 (0/0, 0/2)Tiri liberi: 10 / 10 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Jordan Parks 10) – Assist: 28 (Josh Mayo 6)

La Kienergia Npc Rieti torna, dopo tre settimane, sul parquet del PalaSojourner di Campoloniano per affrontare, in un incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato nazionale di serie A2, raggruppamento Rosso, la compagine della GeVi Napoli.

Gli ospiti occupano, attualmente, la seconda piazza della classifica generale del girone, a due sole lunghezze dalla coppia formata da Forli e Scafati, ma con una gara in meno disputata e sono in corsa per la vittoria finale del raggruppamento; i reatini, al contrario, si trovano in decima posizione con 14 punti conquistati in 19 match giocati.

Il momento non può dirsi certamente propizio per i ragazzi guidati da coach Alessandro Rossi; anche oggi, infatti, la sua squadra scende in campo in condizioni estremamente precarie viste le assenze contemporanee di Pepper, De Laurentiis, Stefanelli, Amici e Tommasini. Spazio quindi a diversi ragazzi della formazione Under 20.

KIENERGIA NPC RIETI: Sanguinetti, Frizzarin, Piccoli, Taylor, Ponziani.

GEVI NAPOLI: Mayo, Marini, Lombardi, Parks, Zerini

Rieti – Nonostante le diverse forze in campo l’inizio della gara risulta essere piuttosto equilibrato. Rieti parte subito con la zona 3-2, mentre Napoli risponde con la difesa a uomo. A segno Lombardi Zerini e Marini da una parte e Piccoli, dopo rimbalzo offensivo, dall’altra con i partenopei che tentano il primo mini-allungo. Ancora Piccoli e Sanguinetti per i padroni di casa che trovano il primo vantaggio (7-6 al 5’). Rieti sembra riuscire a contenere il potenziale offensivo degli ospiti che incontrano più di una difficoltà ad esprimersi. Parks e Lombardi provano a strappare e consentono alla GeVi di portarsi sul +7 (11-18); Un canestro di Taylor chiude la prima frazione con gli ospiti avanti per 13-18. Ancora Taylor, ben coadiuvato da Piccoli e Sanguinetti, firmano la rincorsa della Kienergia che al 14’ trova il pareggio (20-20). Anche Sacripanti ordina la zona ed i suoi ne approfittano subito per allungare nuovamente grazie alle realizzazioni di Mayo e Sandri. Dall’altra parte Nonkovic e Ponziani firmano il primo sorpasso dei padroni di casa che al 18’ si portano sul 28-26. Buona la reazione degli ospiti che infilano un parziale di 2-9, con Parks ancora protagonista, che consente loro di andare al riposo lungo in vantaggio di 4 lunghezze sul 31-35.

La ripresa prende il via con gli ospiti molto più accorti in difesa, bravi a trasformare in facili contro piedi alcune forzature al tiro dei reatini. Lombardi e Marini sono i più attivi, mentre i padroni di casa cominciano ad accusare la stanchezza dovuta ai pochi cambi presenti in panchina. Napoli incrementa il proprio vantaggio fino a portarsi sul +16 al 28’ (40-56) con una bomba di Monaldi, uno dei più positivi nelle file degli ospiti, mentre sono Sabatino e Ponziani a fissare il punteggio sul 45-60 in chiusura di terza frazione.

I ragazzi di coach Rossi non si danno per vinti e nell’ultimo quarto danno fondo a tutte le energie.

Piccoli e Ponziani provano a dare la spinta alla Npc per ribattere punto su punto alle iniziative degli ospiti. Napoli ancora sul +15 al 33’ con un canestro di Uglietti (52-67). Piccoli, Sabatino e Sanguinetti provano a ricucire e più volte riportano Rieti sul -8, ma il quintetto guidato da Sacripanti non molla la presa chiudendo la gara con una schiacciata di Parks. Ultimo canestro dalla distanza per Piccoli che fissa il punteggio sul 74-82.

Nota di merito finale per i padroni di casa che nonostante le molte ed importanti assenze hanno disputato una buona gara!

MVP: Riziero Ponziani.