Nardò compie una gran rimonta, Cividale crolla nel quarto periodo

HDL Nardò Basket – UEB Gesteco Cividale 91-81 (14-25, 29-22, 19-23, 29-11)

HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 28 (8/12, 3/4), Russ Smith 15 (2/6, 3/7), Antonio Iannuzzi 13 (5/7, 0/0), Lorenzo Baldasso 11 (1/1, 3/6), Lazar Nikolic 9 (0/0, 3/3), Jacopo Borra 6 (3/5, 0/0), Andrea La torre 5 (0/1, 1/4), Lorenzo Maspero 3 (0/1, 1/3), Matteo Ferrara 1 (0/1, 0/0), Lorenzo Scarano 0 (0/0, 0/0), Mattia Sportillo 0 (0/0, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 38 12 + 26 (Antonio Iannuzzi 9) – Assist: 24 (Lorenzo Maspero 9)

UEB Gesteco Cividale: Martino Mastellari 17 (1/1, 5/9), Gabriele Miani 16 (2/5, 3/5), Vincent Cole 15 (2/2, 3/4), Giacomo Dell’agnello 12 (4/9, 1/3), Lucio Redivo 9 (1/4, 2/3), NicolÒ Isotta 5 (1/1, 1/3), Eugenio Rota 4 (0/1, 1/5), Matteo Berti 3 (1/4, 0/0), Giacomo Furin 0 (0/0, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 21 7 + 14 (Giacomo Dell’agnello 8) – Assist: 14 (Lucio Redivo 7)

Trasferta lunga e con risvolti potenzialmente vitali per la rincorsa alla salvezza, dato che una eventuale vittoria riporterebbe la zona playoffs a soli due punti di distanza. La UEB Gesteco Cividale ha accolto due nuovi giocatori in gruppo durante la settimana, ma i dieci che si presentano a Lecce per affrontare Nardò sono gli stessi reduci dalla sconfitta nel derby contro Udine. I friulani sono chiamati ad una reazione d’orgoglio, perché con Rimini in trasferta a Chiusi il rischio di scivolare in classifica all’alba del nuovo anno è concreto e va sventato ad ogni costo.

Coach Pillastrini inserisce in quintetto Martino Mastellari e lui risponde iniziando la partita con tre triple consecutive, che costringono al timeout Coach Di Carlo sullo 0-9; al rientro in campo la vena realizzativa del bolognese non si esaurisce, e con altre due triple risponde ad un tentativo di rimonta pugliese portando i suoi sull’ 8-19 a metà quarto. Le ritrovate percentuali al tiro da lontano sollevano il morale degli ospiti, che grazie ad una difesa attiva e ad un attacco finalmente incisivo allungano fino al 14-25 a fine primo quarto.

Vince Cole raccoglie il testimone e apre il secondo periodo con 9 punti e una varietà di soluzioni a cui Nardò non trova risposta. Non riescono a rientrare i padroni di casa, che rimangono oltre i dieci punti di distanza dopo i primi minuti del quarto nonostante provino ad alzare il ritmo; dopo una serie di imprecisioni però arriva anche il parziale che riduce lo strappo fino al -8. Le Eagles incassano il colpo ma non crollano, sfruttando il bonus per andare in lunetta e mantenere la distanza nel punteggio, finché l’ennesimo parziale in chiusura di tempo fissa il risultato sul 43-47.

Il secondo tempo si apre con due triple sanguinose di Russ Smith, che dopo appena due minuti chiude un sottomano di grande atletismo per portare avanti i suoi. Nota positiva per le Eagles è il bonus nuovamente raggiunto con largo anticipo sulla fine del quarto, mentre sul parquet si lotta per ogni pallone e di conseguenza le percentuali si abbassano. Due triple consecutive di Isotta e Miani seguite da un libero di Berti riportano avanti gli ospiti, poi Redivo, finora calato nel ruolo di passatore con 5 assist nel primo tempo, ruba palla e segna una delle sue bombe da distanza proibitiva. Nardò lotta e rimane in partita facendo valere il proprio peso a rimbalzo, dove arriva a doppiare gli avversari sul finire del quarto. Continua però la pioggia di triple, l’ultima di Capitan Rota su assist di Redivo per il 70-62 sulla sirena che chiude il periodo.

Nardò allunga la difesa e provoca un paio di forzature gialloblù, prontamente punite sull’altro lato del campo: a 7’ dalla fine è 71-70. Le Eagles però rispondono con l’attacco a metà campo che produce due triple di Vince Cole, a cui segue pronta risposta dei padroni di casa che non mollano il punto di vantaggio. Il finale di partita si preannuncia infuocato, con le percentuali al tiro che non accennano a diminuire finché Nardò non trova il +8 con una serie di canestri in contropiede. Cividale non riesce più a reagire e incassa la sconfitta per 91-81.

UFF.STAMPA UEB GESTECO CIVIDALE