Nardò si esalta e sconfigge Trapani

HDL Nardò – 2B Control Trapani 101-86

Parziali: (29-20; 17-23; 23-21; 32-22)

1°Quarto: Trapani parte con Romeo, Massone, Guaiana, Davis e Tsetserokou. Smith apre con quattro punti consecutivi. Rispondono Tsetserukou e Davis e Trapani ribalta (4-5). Attacchi che fanno fatica e coach Di Carlo chiama timeout. Smith fa 2/2 ai liberi. Guaiana e Zugno botta e risposta da oltre l’arco. Davis segna per Trapani e La Torre colpisce ancora da tre (12-10). Tsetserukou pareggia. Zugno segna ancora da tre. Entra Mollura e segna subito una bomba. Smith dalla lunetta non sbaglia. La Torre segna con il fallo (20-15). Renzi fa 1/2 dalla lunetta. La Torre continua a colpire da tre e Smith segna in contropiede. Davis e Mollura accorciano (25-20) ma La Torre è caldissimo. Antisportivo a Mollura e Nardò scappa via. 29-20

2°Quarto: Subito Smith per il +11. Renzi accorcia dalla media. La Torre segna da sotto. Romeo e Massone segnano cinque punti di fila. Parente chiama timeout sul 33-27. Altro strappo di Trapani con Massone e Trapani va a -1 (33-32). Nardò ha le idee annebbiate e coach Di Carlo vuol parlarci su. Guaiana con due triple consecutive lancia Trapani. Smith accorcia ma Renzi colpisce ancora da tre (35-41). Smith dalla lunetta è implacabile. Buscicchio con una tripla segna il -1. Smith riporta avanti i suoi con tre canestri (46-41). L’ultimo tiro è di Massone. Si va al riposo sul 46-43

3°Quarto: Apre Davis per il -1 di Trapani. Smith segna sempre dalla lunetta. Zugno in contropiede segna il +5 di Nardò (50-45). Massone e Davis firmano il pari. Di Carlo chiama timeout. Massone e Renzi per il +6 granata. La Torre e Zugno rispondono e firmano la parità (56-56). Zugno segna ancora da due e Parente chiama timeout. Smith e La Torre dalla lunetta riportano avanti Nardò (62-56). Guaiana da tre muove il tabellino. Ma Zugno risponde con un 2+1. Massone segna da tre. La Torre fa 1/2 ai liberi. Renzi schiaccia il -2 ma Zugno con una tripla chiude il quarto sul 69-64

4°Quarto: Buscicchio da tre per il +8 di Nardò. La Torre da tre punisce ancora Trapani che non trova il canestro e Parente corre ai ripari (75-64). Segna Massone in penetrazione. Segna anche Baccassino da tre. La Torre per il +14 (80-66). Guaiana accorcia da due. Smith segna tre liberi (15/15) e Trapani non segna più. La Torre e Zugno segnano il +21 (89-68). Romeo segna da tre. Buscicchio segna in contropiede. Massone e Smith segnano da tre. Tsetserukou fa quattro punti di fila. C’è tempo per un canestro di Minore e per altre due triple di Massone ma la partita ha preso ormai a strada di casa. Zugno la chiude con la bomba del 101-86

Dario Gentile – Responsabile Comunicazione Pallacanestro Trapani