Nardò straripante, Agrigento battuta nettamente

Una HDL Nardò agguerritissima dal 1° al 40° minuto firma un +29 e ribalta la differenza canestri con Agrigento, oltre a regalarsi un’ultima speranza playoff

1° QUARTO – Botta e risposta sin dall’avvio tra Nardò e Agrigento, con i padroni di casa che si giocano i playoff e i viaggianti già qualificati. Granata con Donda protagonista nelle linee difensive, Agrigento che sfrutta benenil pick and roll e va avanti 13-14 scatenando il timeout di Di Carlo. Stojanovic è scatenato offensivamente e trascina la HDL sul +9. È 29-20 il primo parziale.

2° QUARTO – Borra sugli scudi fa +11. Chiarastella prova a dare una scossa da tre punti, Baldasso ripaga con la stessa moneta ristabilendo il vantaggio sul 38-28. Ancora Baldasso da oltre l’arco infiamma l’impianto leccese a metà quarto esatto. Nardò conduce per tutto il secondo quarto e fa vedere un grande basket. Il coniglio dal cilindro di Smith che firma il 51-39 sancisce la fine dei primi 20 minuti.

3° QUARTO – I padroni di casa conducono di 14 sulla scia di Smith e Stojanovic. Massimo vantaggio a +22 dei neretini. Agrigento insegue ma senza prendere in mano le redini del gioco. 81-62 il parziale.

4° QUARTO – La conduzione di Nardò procede spedita. Borra mette in scena lo show personale per il 92-66. È un assolo dei padroni di casa che con unghie e denti vogliono i due punti in chiave conquista playoff. Sfora quota 100 la HDL chiudendo il match sul 107-78 con la conquista dei due punti.

Per i granata, ora, c’è da attendere il prossimo turno e preparare al meglio l’ultima uscita del girone bianco incrociando le dita e puntando nuovamente ai due punti che varrebbero la conquista dei playoff che sarebbero i primi in assoluto in A2 nella storia granata.

HDL Nardò – Moncada Energy Agrigento 107-78 (29-20, 22-19, 30-23, 26-16)

HDL Nardò: Russ Smith 30 (5/12, 3/8), Vojislav Stojanovic 21 (9/17, 1/2), Ruben Zugno 13 (4/6, 1/2), Andrea Donda 11 (3/6, 0/0), Jacopo Borra 11 (5/5, 0/0), Andrea La torre 9 (3/5, 1/2), Lorenzo Baldasso 8 (1/2, 2/6), Matteo Parravicini 4 (2/4, 0/0), Simone Quarta 0 (0/0, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 42 15 + 27 (Russ Smith 11) – Assist: 17 (Russ Smith 6)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 11 (3/5, 0/3), Albano Chiarastella 11 (3/3, 1/1), Alessandro Grande 11 (0/3, 3/6), Cosimo Costi 11 (5/5, 0/6), Matteo Negri 11 (2/3, 2/2), Daeshon Francis 8 (1/4, 1/5), Kevin Marfo 8 (3/8, 0/0), Mait Peterson 7 (2/6, 1/1), Nicolas Mayer 0 (0/1, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 21 2 + 19 (Albano Chiarastella 6) – Assist: 16 (Albano Chiarastella 5)

