Nel derby Cento non fa sconti a Ravenna

Tramec Cento – OraSì Ravenna 80-56 (16-14, 15-7, 22-18, 27-17)

Tramec Cento: Federico Mussini 15 (3/7, 3/6), Derrick Marks 14 (4/8, 1/3), Dominique Archie 12 (3/4, 2/4), Matteo Berti 12 (5/5, 0/0), Giovanni Tomassini 11 (3/4, 1/4), Giacomo Zilli 7 (1/3, 0/0), Yankiel Moreno 5 (1/1, 1/6), Gregor Kuuba 2 (1/1, 0/1), Leonardo Baldinotti 2 (1/1, 0/0), Daniele Toscano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 36 5 + 31 (Matteo Berti 11) – Assist: 17 (Yankiel Moreno 5)

OraSì Ravenna: Danilo Petrovic 11 (4/5, 1/2), Federico Bonacini 10 (2/5, 2/4), Nicola Giordano 9 (3/7, 0/1), Kendall Anthony 6 (2/9, 0/2), Bernardo Musso 6 (0/5, 2/5), Wendell Lewis 6 (3/5, 0/0), Vittorio Bartoli 3 (0/0, 1/2), Mirko Laghi 3 (0/0, 1/1), Ivan Onojaife 2 (1/1, 0/0), Tommaso Oxilia 0 (0/5, 0/2)

Tiri liberi: 5 / 6 – Rimbalzi: 26 4 + 22 (Federico Bonacini, Tommaso Oxilia 5) – Assist: 6 (Kendall Anthony, Bernardo Musso 2)

Primo quarto: L’inizio di partita è contratto per entrambe le squadre poi Lewis sblocca Ravenna e Marks la Benedetto. Anche Archie entra in partita con una tripla e mette la Tramec avanti di cinque lunghezze a 5.59. Oggi in campo per la Benedetto Giacomo Zilli che appena entrato si prende un fallo e due liberi, ne segna ½. La tripla di Musso costringe Coach Mecacci a chiamare il time-out ma al rientro Ravenna punisce ancora la Tramec con i punti di Bonacini e Antony che mettono avanti i romagnoli. Il quarto termina 16-14 per la Tramec il buzzer beater di Tomassini.

Secondo quarto: Primi minuti del quarto con tanti errori in entrambi i lati del campo, poi la tripla di Moreno scongela il punteggio. A 5 minuti dall’intervallo il punteggio è 21-16 per i padroni di casa che però faticano in attacco mentre sembrano essere più lucidi in difesa con le palle rubate di Mussini e gli importanti rimbalzi di Berti. Arriva il + 11 con il canestro di Tomassini mentre Ravenna è imprecisa al tiro, Zilli si prende due liberi e li segna entrambi. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 31-21.

Terzo quarto: I ritmi di inizio del terzo quarto sono più alti con Archie autore di due triple consecutive e Bonacini che risponde per i suoi così come Anthony, tornato caldo dallo spogliatoio. Ravenna è un’altra squadra rispetto al primo tempo con un atteggiamento offensivo e difensivo molto cambiato. A metà quarto l’Orasì è a -1. Mussini inverte la rotta con due triple che risollevano il momento negativo della Tramec che arriva alla fine del quarto aggressiva.

Il terzo quarto finisce con la Tramec avanti 54-39.

Quarto quarto: Cento riparte da dove aveva era rimasta: aggressiva in difesa e precisa in attacco. A metà quarto mantiene il divario è ampio i ragazzi di Coach Mecacci sono a +15 sugli avversari. I minuti finali sono show time per la Tramec che mette in campo anche Baldinotti autore dei primi due punti di stagione.

La Benedetto vince 80-56.