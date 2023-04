Il finale in volata sorride a Cantù, secondo stop interno per Pistoia

Inizio della seconda fase (ad orologio), che vede scontrarsi squadre del Girone Rosso con quello Verde e viceversa. Come prima giornata del Girone Giallo (le sei migliori dei due gironi) vediamo scontrarsi al PalaCarrara, oggi domenica 2 aprile 2023 alle ore 18.00, la Giorgio Tesi Group Pistoia Vs. la Pallacanestro Cantù. Quest’ultima si è dimostrata indubbiamente la migliore del Girone Verde: prima in difesa e seconda in attacco. Coach Sacchetti ha strutturato il suo punto di forza nella profondità, potendo contare su un roster composto da dieci giocatori di prestigio. Da parte sua coach Brienza dovrà cercare di sfruttare la meglio il proprio potenziale, facendo attenzione sia alla transizione e la parte difensiva della squadra lombarda. Il pubblicò avrà un il ruolo importantissimo di sesto uomo.

Da ben sedici anni il 2 aprile è sinonimo di “Basket Blue Day” ovvero il giorno della “Consapevolezza dell’Autismo”. Per l’occasione i giocatori di Pistoia e Cantù indosseranno i braccialetti “Blue Day” a dimostrazione di affetto all’associazione “Basket Aut”, ai diretti protagonisti, alle loro famiglie ed agli accompagnatori.

Starting five GTG Pistoia: Saccaggi, Varnado, Copeland, Wheatle e Magro.

Starting five Pallacanestro Cantù: Baldi, Rogic, Nikolic, Da Ros e Bucarelli.

Inizio primo quarto piuttosto equilibrato, al termine del periodo l’Acqua San Bernardo Cantù dimostra di essere più efficace nel trovare la via del canestro con una percentuale al tiro dell’81.8%. Per il PistoiaBasket 2000 Varnado si dimostra il migliore con 7 punti a referto, si va al secondo quarto con punteggio 19-23.

Nella prima parte del secondo quarto la GTG Pistoia aumentando l’intensità si porta dopo quasi tre minuti di gioco in vantaggio con punteggio 27-25, grazie a Pollone. La panchina canturina chiama timeout. Varnado a metà periodo grazie ad un fallo subito trova la retina nei due tiri liberi a disposizione per il 32-28. Successivamente è Magro con i due tiri liberi assegnati a portare la GTG Pistoia ad un parziale di + 4 punti a 3′:10″ ovvero 34-30. Sul 37-30 coach Sacchetti chiama nuovamente timeout quando mancano due minuti alla pausa lunga. Protagonista indiscusso dell’ultimo minuto del secondo quarto è Wheatle che grazie ad un rimbalzo difensivo, un canestro da due punti ed una palla recuperata fa concludere il periodo 39-34 con 8 punti a referto e 18 di valutazione.

Varnado segna 4 punti ad inizio del terzo periodo che portano i padroni di casa a 43-36, a causa anche degli errori a canestro dei giocatori della pallacanestro Cantù. In questa fase di gioco le percentuali al tiro delle due squadre si equivalgono. Grazie al tiro da tre di Nikolic, Cantù accorcia le distanze portandosi a punteggio 45-42. Ci pensa poi Hunt grazie ad una schiacciata a portare la propria squadra sul 45-44 a 5′:40″ di gioco. un tiro da tre punti di Stefanelli fa andare in vantaggio l’Acqua San Bernardo Cantù, ci pensa poi Magro a riportare in parità di punteggio 47-47, ma Stefanelli trova nuovamente la via del canestro da tre punti, costringendo la panchina di Brienza a chiamare timeout. I biancorossi in questa fase di gioco stanno subendo l’inerzia canturina. Ci pensa Wheatle a mettere una pezza facendo concludere il terzo quarto 51-50.

L’inizio dell’ultimo periodo di gioco vede passare in vantaggio la Pallacanestro Cantù che si porta sul 53-56 dopo due minuti e mezzo di gioco. Dopo 4′:33″ il gioco è ancora fermo su punteggio 53-56, quando Copeland mettendo a segno liberi accorcia le distanze a 55-56. La panchina lombarda chiama timeout. Varnado con 17 punti a referto porta il punteggio a 57-58 a 3′:34″ dalla fine. Grazie ai liberi segnati di Baldi Rossi ed al tiro realizzato da Da Ros la partita si conclude 60-65.

GTG Pistoia:

0 Benetti 0; 2 Della Rosa 5; 5 Copeland 9; 8 Farinon n.e.; 13 Cemmi n.e.; 15 Saccaggi 8; 18 Magro 6; 19 Allinei n.e.; 20 Pollone 3; 23 Varnado 19; 24 Wheatle 10. Coach: Nicola Brienza.

Pallacanestro Cantù:

1 Stefanelli 8; 4 Hunt 8; 8 Baldi Rossi 4; 9 Berdini 1; 11 Nikolic 11; 20 Da Ros 10; 21 Bucarelli 11; 28 Severini 2; 32 Rogic 10; 36 Morgillo n.e. Coach: Meo Sacchetti.

ARBITRI: Boscolo Nale E. – Yang Yao D. – Perocco A.

PARZIALI: (19-23) – (20-11) – (12-16) – (9-15) ;

MVP: Nikolic con 11 punti e 16 di valutazione.