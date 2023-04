Non c’è partita al PalaCarrara: Treviglio si impone agevolmente su Pistoia

Terza giornata del Girone Giallo della fase ad orologio, oggi 16 aprile, che vede come protagoniste al PalaCarrara alle ore 18.00 la Giorgio Tesi Group Pistoia Vs. la Blu Basket Treviglio. Non sarà semplice per i padroni di casa avere la meglio su un roster lungo come quello di Treviglio che vanta giocatori che hanno avuto diverse esperienze di serie A e che nella Regular Season di quest’anno si sono dimostrati i migliori nel Girone Verde nel controllo dei rimbalzi. Nella fase ad orologio si è già percepito un aumento della fisicità nei vari match disputati ma il centro biancorosso Angelo Del Chiaro sarà nuovamente a disposizione a disposizione di coach Brienza.

La prima parte del primo quarto vede i padroni di casa avere il dominio assoluto con un parziale di +6 punti per poi farsi rimangiare il vantaggio preso e concludere il periodo 12-14. Nel secondo periodo la squadra di coach Finelli mette un po’ in affanno il PistoiaBasket, ma ill periodo si conclude sostanzialmente in equilibrio. Si va alla pausa lunga con punteggio 27-32.

Durante il terzo quarto i biancorossi sembrano essere alla mercè completa del roster di Treviglio, la squadra di coach Finelli sembra infatti mettere in affanno il PistoiaBasket complice il tiro da tre di Marini, la schiacciata di Marcius e l’ex di turno Lombardi in versione cecchino. Questo quarto termina 41-57. Nell’ultimo quarto di gioco Clark sembra inarrestabile, i suoi 18 punti pesano sui restanti 8′:12″ di gioco, dove la GTG ha solo il 34% di percentuale al tiro contro il 45% di Treviglio. Niente da fare per la squadra toscana che esce nuovamente sconfitta con punteggio 61-75, nonostante la nobile impresa di Wheatle con 19 punti a referto e 20 punti di valutazione.

Starting five GTG Pistoia: Saccaggi, Copeland, Varnado, Wheatle e Magro.

Starting five Blu Basket Treviglio: Giuri, Lombardi, Cerella, Marcius e Marini.

GTG PISTOIA:

2 Della Rosa 2; 15 Saccaggi 9; 23 Varnado 13; 18 Magro 6; 24 Wheatle 19; 16 Del Chiaro 2; 0 Benetti 3; 20 Pollone 5; 5 Copeland 2. Coach: Brienza.

BLU BASKET TREVIGLIO:

3 Clark 18; 1 Lombardi 12; 13 Marini 5; 14 Sacchetti 9; 21 Giuri 9; n5 Bruttini 6; / Vitali 8; 11 Cerella 0; 31 Maspero 0 e55 Marcius 8. Coach: Finelli.

MVP: Clark con 18 punti a referto e 15 di valutazione.

Arbitri: Dori G. – Nuara S. – Ugolini E.

Parziali: (12-14) – (15-18) – (14-25) – (20-18);