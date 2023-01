Ogbeide e Johnson trascinano Rimini a Ferrara

E’ nel segno dei due americani la vittoria nel derby per i romagnoli che con caparbietà hanno la meglio su una Tassi Group mai doma che per due quarti e mezzo resta avanti grazie ai canestri di Campani, Cleaves e Jerkovic. In questa fase Rimini si appoggia molto ad Ogbeide sotto canestro che fa valere la propria stazza ed anche Meluzzi mette canestri importanti. Nel secondo tempo esce poi Jazz Johnson, limitato fin lì a soli tre punti, e ne piazza 24 negli ultimi due quarti. Ferrara cerca di resistere ma il nervosismo ed alcune scelte offensive affrettate sono un macigno per i biancoazzurri. Cleaves e Pianegonda nel finale rimettono però tutto in gioco con i canestri del -3 ma ancora Johnson ed Ogbeide chiudono la partita mantenendo Rimini in piena zona playoff.

Tassi Group Ferrara – RivieraBanca Basket Rimini 75-85 (23-21, 18-15, 18-26, 16-23)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 20 (3/3, 3/6), Mihajlo Jerkovic 18 (2/4, 4/5), Luca Campani 12 (3/5, 2/6), Andrew Smith 11 (3/5, 1/4), Simone Bellan 4 (2/2, 0/1), Maurizio Tassone 4 (0/0, 1/2), Gianmarco Bertetti 3 (0/1, 1/5), Tommy Pianegonda 3 (0/1, 1/2), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cavicchi 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 25 3 + 22 (Andrew Smith 5) – Assist: 20 (Gianmarco Bertetti 9).

RivieraBanca Basket Rimini: Jazz Johnson 27 (1/5, 6/10), Derek Ogbeide 17 (8/12, 0/0), Simon Anumba 13 (4/5, 0/1), Davide Meluzzi 10 (1/2, 2/8), Stefano Masciadri 6 (1/1, 0/1), Andrea Tassinari 5 (1/1, 1/1), Aristide Landi 3 (0/3, 1/7), Ursulo D’almeida 2 (1/1, 0/0), Alessandro Scarponi 2 (1/1, 0/1), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/2), Elia Morandotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 21 – Rimbalzi: 30 10 + 20 (Derek Ogbeide 10) – Assist: 17 (Davide Meluzzi, Andrea Tassinari 4)