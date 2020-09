OraSì Ravenna, buoni riscontri con Rimini

Primo scrimmage stagionale contro la Rinascita Basket Rimini per l’OraSì Ravenna, che arriva dopo quattro settimane di preparazione e prosegue il percorso di avvicinamento alla stagione 2020-21. Una buona sgambata per rompere la routine degli allenamenti quotidiani e ritrovare feeling con il campo e gli avversari. Un allenamento congiunto disputato a porte chiuse con i due team attenti più alle giuste esecuzioni che al punteggio sul tabellone, azzerato dopo ogni quarto.

Primo quarto molto intenso e fisico, Ravenna comincia con Denegri, James, Oxilia, Vavoli e Simioni. I primi punti giallorossi sono di Oxilia, in evidenza il giovane Vavoli e la difesa OraSì.

Nel secondo quarto partono in quintetto Denegri, Cinciarini, Givens, Buscaroli, Simioni poi per 5 minuti OraSì senza americani e con in campo la linea verde con Vavoli e Guidi, che mette anche due triple.

Nella prima parte del terzo quarto i giallorossi giocano con Denegri, James, Cinciarini, Givens, Simioni con Cinciarini protagonista, poi ancora un quintetto tutto italiano, entrano Venuto, Oxilia, Maspero, Vavoli e Guidi, che giocano minuti di discreta intensità.

Nel quarto periodo coach Cancellieri lascia sul parquet Denegri, James, Cinciarini, Maspero e Simioni, spazio ad altre rotazioni e finale molto equilibrato con entrambe le squadre che non si risparmiano, con i liberi dell’indimenticato ex Eugenio Rivali a chiudere lo scrimmage.

L’OraSì tornerà in palestra domani e disputerà due test amichevoli, sabato 26 settembre al PalaCosta contro Mantova e mercoledì 30 a San Bonifacio contro la Tezenis Verona, in vista dell’esordio ufficiale che avverrà sabato 10 ottobre con la gara di Supercoppa contro Forlì.