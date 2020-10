OraSì Ravenna, espugnato in amichevole il campo della Top Secret Ferrara

Buona amichevole per l’OraSì Ravenna che si impone 77-82 sul campo della Top Secret Ferrara, una delle avversarie dei ragazzi di coach Cancellieri nel Girone Rosso di serie A2. Per l’OraSì cinque uomini in doppia cifra, Cinciarini (24 punti), Denegri, Chiumenti, Givens e Maspero.

Ferrara priva di Pacher, Ravenna senza Buscaroli e James (leggero stiramento in allenamento, a riposo precauzionale in attesa di controlli più approfonditi). L’OraSì parte con Denegri, Cinciarini, Maspero, Givens, Simioni. Buon avvio per Ravenna con una tripla di Givens e due volte Cinciarini (0-7), per Ferrara in evidenza il giovane Filoni. Cancellieri inserisce Vavoli e Venuto, Givens mette il canestro del 7-11, entrano anche Oxilia e Chiumenti, Hasbrouck pareggia a quota 11. Tre punti consecutivi di Chiumenti e poi ancora Hasbrouck per la nuova parità (14-14). Ferrara guida fino al 23-18 prima che le triple di Denegri e Givens (sulla sirena) chiudano il quarto sul 23-24 OraSì.

Cinciarinni colpisce dall’arco in apertura di secondo quarto (23-27), poi sorpasso Ferrara prima che quattro punti di fila di Maspero e Simioni valgano il nuovo vantaggio OraSì, puntellato dai liberi di Chiumenti (32-37 a metà tempo). Si va all’intervallo sul 42-46.

Il terzo parziale si apre ancora sotto il segno di Ciniarini, che realizza due canestri dall’arco (44-52). La tripla di Maspero e il floater di Denegri valgono il massimo vantaggio Ravenna (46-59), costringendo coach Leka a chiamare time out. Vencato e Panni riportano sotto la Top Secret poi il finale di tempo è ancora giallorosso e all’ultima sirena il punteggio dice 56-66.

Dopo otto punti nel primo quarto torna a segnare Givens e Cinciarini supera quota 20 per il nuovo massimo vantaggio OraSì (59-74).

Le squadre non si risparmiano, Ravenna resta in controllo e Ferrara si avvicina solo nell’ultimo minuto. Finisce 77-82

Top Secret Ferrara-OraSì Ravenna 77-82 (23-24, 42-46, 56-66)

Top Secret Ferrara: Ferraro NE, Manfrini NE, Vencato 14, Petrolati NE, Fantoni 10, Baldassarre 15, Ugolini NE, Zampini 7, Panni 8, Hasbrouck 10, Ebeling 5, Filoni 6. All.: Leka

OraSì Ravenna: Cinciarini 24, Chiumenti 10, Guidi 3, Denegri 18, Vavoli, Maspero 10, Oxilia 3, Simioni 2, Givens 12, Cinti. All.: Cancellieri

