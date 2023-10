Orzinuovi si sblocca e doma Rimini

Agribertocchi Orzinuovi – Rivierabanca Rimini 74-70 (4-18, 42-38, 54-57)

AGRIBERTOCCHI: Mayfield 16, Donzelli 4, Bergo, Bertini 8, Alessandrini 3, Trapani 12, Gasparin 13, Brown 9, Leonzio, Zilli, Ndzie 4, Zugno 5. All.: Zanchi.

RIVIERABANCA: Tassinari 15, Marks 13, Anumba 4, Grande 7, Tomassini 10, Scarponi 6, Benzi, Johnson 9, Simioni 6, Abba. All.: Ferrari.

La Rivierabanca torna a casa da Orzinuovi a mani vuote. Nel turno infrasettimanale della serie A2, i biancorossi si arrendono all’Agribertocchi con il risultato finale di 74-70. Partita equilibrata, con Rbr a rincorrere lungo tutto il primo tempo, per poi girare l’inerzia nella ripresa. Ma non basta, a pesare sono i dettagli al fofofinish, come un tecnico fischiato a Marks nei momenti cruciali. Rimini è rimasta in contatto fino al 69-68, per poi finire ko nell’ultimo minuto. Una Rimini che scende sul parquet di Orzinuovi anche orfana del suo capitano Stefano Masciadri (colpo). Non bastano i 15 punti di un super Tassinari.

Zanchi promuove Bertini al fianco di Zugno, Myfield, Donzelli e Brown. Per Rimini quintetto tipo Grande, Marks, Scarponi, Johnson, Simioni. Lungo tutta la cronologia del primo quarto Rbr sempre a rincorrere. Apre Myfield, Rimini si appoggia a Marks, ma sul 12-5 allungo ancora di Myfields. Anche Bertini diventa fattore. I biancorossi provano a ricucire sul 15-13 con i due liberi di Tomassini e sul 19-18 di Anumba che vale il -1. Il quarto si chiude con la fortunosa tripla di tabella da centrocampo di Zugno per il 24-18.

Rivierabanca sempre sotto anche nel secondo periodo. A dare la scossa ci prova in uscita dalla panchina Tassinari: due sue triple valgono prima il 24-21, poi il 29-27. Ma ogni volta che si avvicina, proprio come accaduto con la Fortitudo, Orzinuovi ricaccia indietro gli ospiti: accade sul 32-27 con Gasparin e il 37-31 di Myfield dai liberi. Tomassini ancora per il -3 (37-34), ma alla fine l’Agribertocchi mantiene l’inerzia: 40-34 Alessandrini da tre e 42-36 Trapani. All’intervallo 42-38 a firma Johnson. Orzinuovi tira al 20′ con il 6/13 da tre. Rimini invece controlla a Rimbalzo 22-13. Non bastano i 12 punti di Marks.

Nella ripresa la Rivierabanca riesce a cambiare l’inerzia. E a trovare i primi vantaggi. Dopo il +7 di Brown (47-40), Rimini prima arriva a -2 (49-47) con Simioni, poi dopo il 26 pari al 26′ con Scarponi, arriva il primo vantaggio 49-52 con Grande. L’Rbr prende fiducia e si fa cullare da Tassinari: sue le magie per il 52-55 e il 54-57 del 30′.

Il quarto si apre con altri due di Tassinari (54-59). Ma Orzinuovi non ci sta e piazza la tripla del 57-59 con Trapani. Trapani diventa cruciale quando conta: segna otto punti in fila fino a riportare i suoi avanti 62-61. E’ Marks a impattare per il 62 pari, per una partita equilibrata. Brown per il 64-62 al 35′. Sale la pressione, si abbassano le percentuali. Si entra negli ultimi 2 minuti con Rimini a -1 (67-66) con Tomassini. Si decide sui dettagli: 69-66 Myfield, 2/2 Tassinari (69-68). A 38”: 69-68 Tassinari. Poi velenoso tecnico di Marks: Orzinuovi ne approfitta 70-68 Gasparin e 72-68 Myfield. Restano 11”: 72-70 Johnson. Fallo sistematico: Gasparin non sbaglia (74-70) per il finale.

Ufficio Stampa RivieraBanca Basket Rimini