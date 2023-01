Ossigeno per gli Stings: i 38 punti di Miles portano Mantova al successo con Nardò

La Staff Mantova ritrova la vittoria contro Nardò. Alla Grana Padano Arena, uno scatenato Anthony Miles da 38 punti è tra i protagonisti del sesto successo stagionale contro i pugliesi per 95-84.

Dopo la tripla iniziale di Smith, la Staff mostra da subito grande concretezza con Veronesi e Miles che mettono in vantaggio i biancorossi sul 7-3 dopo tre minuti. Poletti e Stojanovic correggono il tiro per Nardò, ma Mantova mostra di essere più in partita soprattutto grazie a Miles. I 9 punti consecutivi dell’americano valgono il +9 (19-10 al 6’). Il timeout di coach Di Carlo rimette in partita l’HDL fino al -5, ma è il solito Miles a ridare slancio ai virgiliani. La Staff prende fiducia e col passare dei minuti arrotonda il vantaggio fino al +10, per poi terminare il primo quarto sul 30-23.

In avvio di secondo periodo di gioco, Morgillo sigla subito il +9. La reazione di Nardò, però, rimette in equilibrio la partita: un parziale di 8-0 firmato Parravicini e Poletti porta i pugliesi su 32-31. La difesa di Mantova evita il sorpasso, mentre l’attacco biancorosso torna a fatturare con continuità riportando i padroni di casa a distanza di sicurezza. Nardò risponde, ma la Staff si dimostra più attenta in questa fase di partita conservando il vantaggio fino alla fine dei primi 20 minuti (46-41 al 20’).

Nella ripresa Mantova riparte alla grande con due bombe di fila di Veronesi e Miles che portano i biancorossi sul +11 dopo appena 50 secondi. Nardò è scossa, ma riesce comunque a tenere testa agli Stings grazie al solito apporto di Stojanovic. Parravicini rincara la dose, con Mantova che viene spinta ancora una volta dall’inarrestabile Miles (18 punti nel solo terzo quarto), il quale si dimostra efficace anche sul lato difensivo (5 palle recuperate). L’attacco di Mantova gira velocemente, con Nardò che va in crisi e il tassametro che corre fino all’81-62 di fine terzo quarto.

Nell’ultimo quarto Mantova rallenta il ritmo pur mantenendo un distacco importante nei confronti degli avversari. Il protagonista di quest’ultima fase è Ross, imbeccato bene da Miles e da Iannuzzi. Sul +21 della Staff (93-72 al 35’) la partita sembra archiviata, ma Nardò non smette di crederci con un parziale di 12-0 che mette i brividi al pubblico mantovano. Nel finale, però, Mantova rimette le cose a posto mantenendo il vantaggio e conquistando così una vittoria fondamentale.

Domenica 15 alle 18, gli Stings andranno a San Severo per sfidare l’Allianz Pazienza in uno scontro diretto per la salvezza.

Coach Zanco: “La prima vittoria da capo allenatore fa sicuramente piacere, ma sono ancora più contento per la prestazione della squadra. Ho visto un gruppo lottare sin dal primo minuto, al contrario di quanto visto con Cividale e alcune delle gare precedenti. In quelle sfide ce l’eravamo presa troppo comoda, mentre con Nardò siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Miles e Ross? Sono giocatori importanti per noi, avevano bisogno di sentire la fiducia. Con Cividale ho fatto alcune scelte drastiche, li ho tenuti in panchina per buona parte del secondo tempo, oggi si sono fatti trovare pronti.

In generale, ho visto passi in avanti dal punto di vista difensivo (soprattutto contro il miglior attacco del girone Rosso), mentre in attacco c’è stato più ritmo. Abbiamo svolto un lavoro eccellente su Smith, ma dobbiamo crescere ancora.

In settimana ci siamo confrontati a lungo per cercare di compattarci. Chiaramente la vittoria aumenta la coesione, ma ora bisogna mantenere questo atteggiamento anche nelle prossime partite”.

Anthony Miles: “I 38 punti? Fanno sicuramente piacere, ma penso più che altro al successo della squadra. Ho dato tutto, così come i miei compagni. Ci tenevamo tutti quanti a uscire dalla fase negativa delle ultime settimane. Abbiamo cercato di partire subito aggressivi per guadagnare fiducia dalla nostra difesa, poi siamo stati efficaci in transizione dove siamo riusciti a trovare dei tiri importanti.

Credo che questa partita possa cambiare la stagione, è stata una prestazione molto importante da parte di tutti. San Severo? Sarà un’altra sfida complessa, dovremo rimanere concentrati e seguire il piano partita il più possibile”.

Staff Mantova – HDL Nardò 95-84 (30-23, 16-18, 35-21, 14-22)

Staff Mantova: Miles 38 (4/8, 7/14), Veronesi 21 (3/6, 5/11), Ross 18 (5/10, 2/3), Iannuzzi 7 (2/9, 0/0), Morgillo 4 (2/4, 0/0), Criconia 3 (0/1, 1/1), Calzavara 2 (1/3, 0/0), Cortese 2 (1/2, 0/2), Janelidze 0 (0/0, 0/0), Lo ne, Vukobrat ne. Coach: Zanco.

Tiri liberi: 14 / 14 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Ross 8) – Assist: 19 (Miles, Iannuzzi, Criconia, Cortese, Janelidze 3)

HDL Nardò: Stojanovic 21 (9/12, 0/5), Parravicini 17 (1/1, 4/6), Smith 15 (4/8, 1/4), Poletti 11 (3/7, 0/3), Baldasso 8 (2/4, 1/4), La Torre 8 (0/0, 2/4), Donda 4 (1/4, 0/0), Renna ne, Antonaci ne, Baccassino ne.

Tiri liberi: 20 / 25 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Donda 8) – Assist: 12 (Stojanovic 5)

