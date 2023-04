Overtime fatale a Mantova, la spunta Rieti

Kienergia Rieti – Staff Mantova 79-76 (18-13, 22-15, 12-27, 15-12, 12-9)

Kienergia Rieti: Darryl Tucker 24 (8/12, 1/3), Davide Bonacini 16 (4/10, 1/3), Marco Timperi 15 (4/4, 1/4), Jordan Geist 6 (1/3, 0/7), Maurizio Del testa 6 (0/1, 1/1), Paolo Paci 4 (1/5, 0/0), Paolo Rotondo 4 (2/3, 0/0), Lucas Maglietti 2 (1/5, 0/0), Maurizio Tassone 2 (1/2, 0/1), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 34 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Darryl Tucker 16) – Assist: 15 (Davide Bonacini, Marco Timperi, Jordan Geist 3)

Staff Mantova: Keshun Sherrill 30 (6/10, 4/8), Giovanni Veronesi 13 (3/5, 0/7), Antonio Iannuzzi 13 (4/6, 0/0), Andrea Calzavara 9 (1/4, 1/3), Riccardo Cortese 6 (0/2, 2/5), Laquinton Ross 4 (1/6, 0/0), Giga Janelidze 1 (0/2, 0/3), Martino Criconia 0 (0/0, 0/0), Lazar Vukobrat 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brusini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 35 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Laquinton Ross 11) – Assist: 6 (Keshun Sherrill 3)

Una Kienergia tutta cuore o sostanza si prende il primo successo interno della seconda fase superando, dopo un supplementare Mantova.

Difese forti nei primi minuti. Ne viene fuori una gara con punteggio basso. Poi Timperi, sale in cattedra, piazzandone 7 e firmando il primo allungo di Rieti. Mantova fa fatica e si stampa sulla difesa Kienergia che le concede solamente 13 punti. Inizio di secondo periodo tutto in favore degli ospiti che si riavvicinano grazie a Sherrill ma soprattutto a Veronesi, top scorer dei suoi con 8 punti. I ragazzi di Ruggieri però tengono, e colpiscono prima dall’arco con Del Testa, poi con Tucker, che addirittura si inventa il canestro sulla sirena da otto metri. Saranno 14 per il lungo USA. Rieti va al riposo lungo sul 40 a 28.

Nel terzo quarto arriva il ritorno pesante di Mantova, trascinata da uno Sherrill stellare( saranno 30 alla fine). 27 a 12 il controparziale per gli ospiti che addirittura riescono anche a sorpassare e portarsi sul +3. Il match diventa bellissimo e con continui botta e risposta. Geist non incide, Tucker invece un fattore. Ross si auto elimina dalla gara dopo una prestazione incolore, commettendo due falli nel giro di pochi secondi. Nonostante questo, la verve di Sherrill permette a Mantova ancora di condurre, sprecando però tante occasioni per andare via. Finale al cardiopalma, Calzavara dalla lunetta impatta, e Geist si divora il buzzer. Si va al supplementare. L’equilibrio non cambia, anzi. La giocata di Iannuzzi, sulla gestione sciagurata di Geist, rischia di regalare il match a Mantova ma Tucker, si inventa la giocata da fenomeno. Canestro e libero supplementare a segno. Gli ospiti falliscono il canestro del pari, e Rieti dalla lunetta con Del Testa la chiude. Termina 79 a 76 per Rieti si tratta del secondo successo consecutivo nella seconda fase.

