Overtime fatale all’Assigeco Piacenza, due punti a Chiusi

Umana Chiusi – UCC Assigeco Piacenza 97-92 (18-24, 26-19, 20-17, 18-22, 15-10)

Umana Chiusi: Lorenzo Raffaelli 23 (5/6, 2/8), Austin Tilghman 20 (5/11, 0/3), Marco Ceron 15 (3/3, 1/6), Ervins Jonats 14 (4/5, 2/2), Nicolo Dellosto 9 (0/1, 3/4), Davide Bozzetto 9 (2/3, 1/1), Luca Possamai 6 (3/5, 0/0), Alessandro Chapelli 1 (0/1, 0/2), Mihajlo Jerkovic 0 (0/0, 0/2), Giulio Lorenzoni 0 (0/0, 0/0), Maksim Brinza 0 (0/0, 0/0), Alessandro Zani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 31 – Rimbalzi: 38 16 + 22 (Davide Bozzetto 8) – Assist: 14 (Lorenzo Raffaelli, Austin Tilghman 3)

UCC Assigeco Piacenza: Malcolm Miller 35 (8/10, 4/8), Giovanni Veronesi 12 (0/5, 4/10), Brady Skeens 11 (4/7, 0/0), Gherardo Sabatini 10 (2/3, 2/3), Federico Bonacini 8 (1/2, 2/4), Filippo Gallo 7 (1/3, 1/2), Niccolo Filoni 4 (2/4, 0/0), Lorenzo Querci 3 (0/1, 1/3), Ursulo D’almeida 2 (1/1, 0/0), Michele Serpilli 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 23 7 + 16 (Brady Skeens 8) – Assist: 21 (Malcolm Miller 6)

L’Umana San Giobbe supera Piacenza al supplementare e vince per la seconda volta in campionato. Partita dai mille volti, Piacenza si fa preferire nei primi dieci minuti e prova a mettere un margine di divario con i toscani, nel finale di tempino il rientro dei Bulls che recuperano qualche punticino e chiudono sotto di sei. Ruggito Umana al rientro: Piacenza trova meno continuità e la formazione biancorossa opera il sorpasso andando negli spogliatoi sul 44-43. Nel terzo periodo allungo importante per i padroni di casa, il vantaggio raggiunge i dieci sul 62-52 e tutto fa pensare ad un assolo della San Giobbe. Piacenza però non molla, piazza un parziale di otto e negli ultimi minuti del periodo torna sotto, archiviando 64-60. Il quarto quarto è un elastico. San Giobbe che va trascinata da Raffaelli (mvp con 23 punti e 11 falli subiti), Piacenza che si aggrappa a Miller (35 punti con il 66,7% dal campo). Il finale è da thriller: Umana avanti, sorpasso Assigeco con la tripla di Veronesi a 5.8 secondi dalla sirena. Time out Bassi e Ceron estrae il coniglio dal cilindro con il tiro in sospensione che manda il match all’overtime sulla 82-82. Nel supplementare ancora Raffaelli assoluto protagonista e Bulls che mettono punti di divario dall’avversaria. Il dominio a rimbalzo dei biancorossi fa il resto. San Giobbe batte Piacenza e conquista due punti preziosissimi alla penultima del girone di andata raggiungendo in classifica Rimini e Orzinuovi. Prossimo e ultimo appuntamento prima del giro di boa la trasferta a Lecce con Nardò di domenica 26 novembre.

