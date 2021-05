Sconfitta interna per la BCC Treviglio che viene superata dalla KLEB Ferrara per 82-84. Dopo una prima metà di gara condotta dalla squadra di Zambelli, gli ospiti riescono nella seconda fase del match a ribaltare il risultato ed ottenere un prezioso successo grazie ai decisivi possessi finali. Per la BCC, priva di Borra, 21 punti di Frazier in doppia cifra con Reati, Sarto e Nikolic. Panni (29) e duo americano Pacher – Hasbrouck i migliori per Ferrara.

IL MATCH

Zambelli deve fare a meno di Borra e lancia Ancellotti dal primo minuto insieme a Frazier, Pepe, Sarto e Nikolic. Leka schiera Panni, Vencato, Filoni, Pacher e Fantoni.

Avvio ad alto ritmo. Nikolic è subito in partita e Frazier con una magia da 3+1 scrive 12-5. Panni, il migliore dei suoi in avvio, e Zampini accorciano le distanze (12-10), ma è Hasbrouck con due giocate ad impattare a quota 14. La Bcc si affida ad un Nikolic ispiratissimo che ne mette a segno sette in fila, Manenti allunga il parziale: 23-16. Alla tripla di Dellosto replica Reati: 26-19 al primo stop.

Il capitano della BCC è immarcabile nel secondo quarto ed i suoi canestri valgono il massimo vantaggio Treviglio (38-25). In casa Kleb è sempre Panni il più incisivo, Pacher si sblocca e realizza il 40-32, ma con una grande azione corale Sarto trova la tripla che costringe Leka al timeout. Contro-parziale Ferrara e stop questa volta per Zambelli (43-36) Ancora Reati e Frazier per la Blu, il solito Panni e Pacher per la Top Secret sino al 48-43 su cui si va all’intervallo.

Ospiti aggressivi al rientro in campo, i due canestri di Sarto muovono il tabellino ma è Ferrara che si riporta ad un possesso con il 2+1 di Hasbrouck, Frazier e Panni realizzano 56-54 a metà terzo periodo. La tripla di Frazier e Sarto scuotono l’attacco BCC, immediata la risposta di Hasbrouck che con canestro e fallo (il 4° di Reati) dalla distanza accorcia nuovamente (63-60). Frazier e Panni perfetti da fuori, l’esterno di Ferrara benefica anche di un libero dopo il tecnico sanzionato a Zambelli: 68-67 alla fine del terzo quarto.

Baldassarre apre l’ultimo periodo e sigla il primo vantaggio Kleb, immediata risposta di Lupusor (70-69). Pacher dall’angolo pareggia i conti dopo il canestro di Ancellotti, Reati e liberi di Fantoni per il 74 pari che lanciano la volata finale. Manenti vola in contropiede dopo una gran difesa, nuovo vantaggio BCC e timeout Leka, al rientro Panni tramuta una palla persa in tre punti d’oro per gli ospiti:77-79. Ferrara sbaglia in attacco ma la BCC dall’altro lato del campo fallisce più volte la tripla del sorpasso, ne approfitta Panni che dalla lunetta porta a due i possessi di vantaggio del KLEB (77-81). Fallo sistematico, Panni e Frazier perfetti, Nikolic trova una tripla veloce per il meno uno a 5’’ dal termine (82-83). Ancora fallo, Vencato fa ½ ma l’ultimo tentativo della BCC non va buon fine. Termina 82-84.

BCC Treviglio – Top Secret Ferrara 82-84 (26-19, 22-24, 20-24, 14-17)

BCC Treviglio: J.j. Frazier 21 (3/12, 3/4), Davide Reati 17 (4/4, 3/6), Mitja Nikolic 16 (2/3, 2/5), Alvise Sarto 12 (3/4, 2/3), Andrea Ancellotti 8 (3/6, 0/0), Luca Manenti 4 (2/2, 0/0), Matteo Bogliardi 2 (1/1, 0/1), Ion Lupusor 2 (1/1, 0/1), Simone Pepe 0 (0/0, 0/7), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0), Davide Corini 0 (0/0, 0/0), Jacopo Borra 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Andrea Ancellotti 9) – Assist: 21 (Matteo Bogliardi 6)

Top Secret Ferrara: Alessandro Panni 29 (7/10, 3/6), A.j. Pacher 15 (2/6, 3/7), Kenny Hasbrouck 13 (3/3, 1/4), Tommaso Fantoni 9 (3/6, 0/0), Federico Zampini 7 (1/3, 1/3), Patrick Baldassarre 6 (3/6, 0/2), Nicolò Dellosto 3 (0/0, 1/2), Luca Vencato 2 (0/3, 0/2), Niccolò Filoni 0 (0/0, 0/1), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 19 / 28 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Tommaso Fantoni 9) – Assist: 11 (Luca Vencato 5)

Uff.Stampa Blu Basket