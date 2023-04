Parte con un ko a Chieti il cammino di Rieti nel girone “nero”

Parte con un ko in trasferta a Chieti il cammino di Rieti nel girone nero.

Ceccarelli recupera Geist ma non lo rischia, preferendo un quintetto con Maglietti, Tassone e Timperi. Rieti parte male in attacco, con uno 0 su 2 di Paci, Mastellari dall’altra parte invece risponde presente. Tucker porta in vantaggio dalla lunetta Rieti dopo la tripla di Tassone, poi si spegne la luce,e Chieti con Serpilli piazza un 10 a 0 di parziale. La reazione è firmata Timperi, che fa gli straordinari su Roderick e i ragazzi di Ceccarelli riescono a limitare i danni chiudendo il primo parziale 21 a 14. Nel secondo quarto salgono in cattedra le difese, Chieti prova a sfruttare la maggiore fisicità in post, ma con risultati altalenanti Rieti, punta su Tucker che risponde presente( saranno 8 per il lungo). Poi è assolo dei padroni di casa che blindano la difesa, concedendo le briciole e si portano sul +20 di scarto. Termina 40 a 24 il primo tempo della sfida.

Terzo quarto nel segno di Tucker. Maxi contro parziale, con due giochi da tre punti e la tripla di Tassone che portano addirittura Rieti sul -7. Chieti reagisce con la stella Roderick e due rollate di Ancellotti sul pick ed i padroni di casa tornano nuovamente sul +14. Ancora una grande partenza di quarto periodo. La difesa funziona, e si sblocca anche il perimetro. La Kienergia torna nuovamente a -7 grazie alle triple di Del Testa e Maglietti. La gara si accende. Serpilli da un lato, Del Testa dall’altro, e Rieti è di nuovo a -6. Proprio il play italo argentino ha la palla del meno 3, ma la spreca malamente, e dall’altra parte Mastellari punisce ancora dall’arco. In un amen Chieti torna a +11. Finisce praticamente qua. Vince Chieti 79 a 67, non bastano a Rieti i 23 di Tucker e i 19 di Del Testa per evitare la sconfitta.

Caffè Mokambo Chieti – Kienergia Rieti 79-67 (21-14, 19-10, 18-21, 21-22)

Caffè Mokambo Chieti: Martino Mastellari 19 (4/6, 3/4), Andrea Ancellotti 16 (7/11, 0/0), Terrence Roderick 14 (3/6, 1/4), Michele Serpilli 11 (2/4, 2/3), Gabriele Spizzichini 10 (1/3, 1/2), Darryl Jackson 5 (0/1, 1/7), Saverio Bartoli 4 (1/3, 0/4), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0), Thomas Reale 0 (0/0, 0/2), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 44 6 + 38 (Terrence Roderick 15) – Assist: 17 (Terrence Roderick 7)

Kienergia Rieti: Darryl Tucker 23 (7/13, 1/3), Maurizio Del testa 19 (1/1, 5/9), Maurizio Tassone 6 (0/2, 2/6), Paolo Paci 5 (1/6, 0/0), Davide Bonacini 5 (2/5, 0/2), Marco Timperi 4 (2/4, 0/2), Lucas Maglietti 3 (0/3, 1/4), Paolo Rotondo 2 (1/2, 0/0), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Jordan Geist 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 23 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Darryl Tucker 12) – Assist: 15 (Lucas Maglietti 4)

Area Comunicazione NPC Rieti