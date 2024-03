Pascolo e Johnson regalano il successo a Forlì, Novipiù sconfitta in volata

Novipiù Monferrato – Unieuro Forlì 75-77 (13-20, 21-20, 21-21, 20-16)

Novipiù Monferrato: Dalton Pepper 24 (4/9, 5/11), Niccolo Martinoni 21 (6/8, 2/4), C.j. Kelly 14 (2/5, 2/5), Andrea Calzavara 6 (2/6, 0/3), Abdel Fall 4 (2/8, 0/0), Tommaso Fantoma 4 (1/3, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 2 (1/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/1), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 37 13 + 24 (Dalton Pepper 14) – Assist: 14 (Dalton Pepper 5)

Unieuro Forlì: Davide Pascolo 20 (10/15, 0/1), Xavier Johnson 16 (7/10, 0/2), Kadeem Allen 14 (4/10, 0/1), Fabio Valentini 9 (0/0, 3/7), Federico Zampini 6 (2/4, 0/2), Todor Radonjic 4 (2/3, 0/0), Daniele Cinciarini 4 (1/3, 0/3), Luca Pollone 2 (1/1, 0/5), Giacomo Zilli 2 (1/2, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Xavier Johnson 8) – Assist: 20 (Fabio Valentini 5)

Forlì torna a vincere in campionato e lo fa sul campo di Casale Monferrato, al termine di un secondo tempo equilibrato nel quale i biancorossi hanno la forza di rispondere ai tentativi di sorpasso monferrini, trovando con cinismo i canestri per la vittoria in volata. Sono 20 i punti di Pascolo, 16 di Johnson e 14 di Allen.

Primo tempo a strappi. Sul 7-2 a 7’10” dalla fine del primo quarto, Antimo Martino chiama il time out e l’Unieuro si accende. La difesa recupera palle preziose, l’attacco monferrino abbassa drasticamente le percentuali e una schiacciata di Johnson, un canestro di Pascolo e la prima tripla di Valentini valgono il sorpasso romagnolo, 7-9 a 4’10”. E’ Pepper a chiudere lo 0-12 di parziale firmato dalla seconda tripla di Valentini ed il canestro di Allen. Forlì si attesta sui 7 punti di vantaggio ed il primo quarto si chiude sul 13-20. L’Unieuro resta in ritmo e allunga addirittura sul +15, 15-30 a 7’40” dall’intervallo, con Pascolo, Radonjic, Cinciarini e Zampini che propiziano lo 0-10 di parziale. I piemontesi però non si disuniscono e trovano da Pepper e Martinoni le fiammate del 29-34, che mandano Martino al time out a 3’13” dalla fine del secondo quarto. Un canestro di Pollone sui 24” e 4 punti di fila di Allen chiudono il primo tempo sul 34-40.

Il disavanzo resta invariato alla fine di un terzo quarto nel quale i padroni di casa provano ad accorciare, ma Forlì trova soprattutto nei canestri di Pascolo i punti che vanificano ogni sforzo piemontese. L’ultimo quarto si apre sul 55-61 e lo fa nel nome di Calzavara e Pepper che portano i piemontesi sul 59-61. Il gioco è spezzettato e Pascolo e Allen ristabiliscono il +5, cui risponde Pepper a 5’30” con la bomba del 63-65. Rende la pariglia Fabio Valentini, ma Pepper colpisce ancora dai 6,75 e a 4’41” dalla sirena Forlì è avanti 66-68. Allen mette due possessi fra le due formazioni, a cronometro fermo, a 4’06”. Subito dopo, l’errore piemontese dall’arco propizia il 66-72 a firma Xavier Johnson. Con 3’29” sul cronometro, coach Cova chiama time out. Al rientro in campo, Fantoma non trema dalla lunetta ed i possessi di vantaggio per Forlì tornano due. Pepper e Kelly segnano quindi il sorpasso monferrino e, a 1’49” dalla sirena, Casale è avanti 73-72. Dopo il time out biancorosso, Allen subisce fallo sul tiro e centra i liberi del 73-74. Di Pepper il “cameriere” che vale il controsorpasso monferrino, cui risponde a 23” dalla fine Dada Pascolo, su assist di Allen. Dopo il time out di coach Cova, Kelly sbaglia la conclusione a 7” dal gong e a rimbalzo vince Johnson, che subisce fallo e sbaglia il secondo libero, ma la tripla di Pepper, dall’altro lato del campo, è fuori misura e la palla finisce nelle mani di Johnson, con la sirena che premia, in volata, i biancorossi.

Resp. Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015

Massimo Framboas