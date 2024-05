Passo falso per Chiusi, Latina corsara

Una Benacquista Assicurazioni Latina Basket determinata, energica e orgogliosa, quella che ha superato a domicilio l’Umana Chiusi con un netto 61-74. Una vittoria che ha il sapore del riscatto, dopo la prestazione della partita di andata. Un successo che diventa il terzo consecutivo e che permette ai nerazzurri di raggiungere (e superare per via dello scontro diretto favorevole) la Luiss Roma a quota 22.

Una partita fisica, intensa, mai scontata durante la quale Capitan Parrillo e compagni, nonostante le rotazioni ridotte (4 giocatori assenti anche in questo match), hanno mantenuto alto il livello di concentrazione, hanno fatto circolare bene la palla e hanno creduto fino in fondo nelle proprie capacità.

Due punti meritati, frutto dell’impegno, l’abnegazione e la volontà di onorare il campionato fino all’ultima gara.

Il prossimo appuntamento è per domenica 2 giugno alle ore 18:00 al Palasport Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno l’HDL Nardò in occasione dell’ottava giornata della Fase Salvezza.

Umana Chiusi – Benacquista Assicurazioni Latina 61-74 (17-18, 23-16, 9-20, 12-20)

Umana Chiusi: Gabriele Stefanini 11 (1/4, 3/9), Austin Tilghman 10 (2/5, 2/6), Nicolo Dellosto 9 (3/3, 1/3), Luca Possamai 8 (3/6, 0/0), Carl Gaddefors 8 (4/9, 0/1), Davide Bozzetto 6 (0/0, 2/4), Matteo Visintin 5 (2/6, 0/2), Lorenzo Raffaelli 3 (0/0, 1/1), Mihajlo Jerkovic 1 (0/1, 0/3), Alessandro Chapelli 0 (0/2, 0/3), Alessandro Zani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 7 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Carl Gaddefors 6) – Assist: 11 (Gabriele Stefanini, Austin Tilghman, Carl Gaddefors, Matteo Visintin 2)

Benacquista Assicurazioni Latina: Samuele Moretti 19 (8/13, 0/0), Demario Mayfield 16 (1/2, 2/4), Jacopo Borra 12 (6/9, 0/0), Salvatore Parrillo 10 (2/2, 1/5), Ivan Alipiev 9 (2/6, 1/5), Alexander Cicchetti 5 (1/5, 0/0), Felix Amo 3 (0/0, 1/3), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/1), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Gabriele Romeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 40 9 + 31 (Samuele Moretti 14) – Assist: 17 (Ivan Alipiev 6)

Ufficio Stampa Benacquista Assicurazioni Latina Basket