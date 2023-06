F G3 – Pepe torna a splendere, Torino allunga la serie contro Pistoia

Torino per conquistarsi gara 4, Pistoia per chiudere la serie, Brienza e Ciani si rincontrano dopo pochi giorni, stavolta il fattore campo è per i piemontesi, dettaglio non trascurabile : contagioso il tifo gialloblù in un Pala Gianni Asti sold out.

PRIMO QUARTO Varnado e Pepe danno subito fuoco alle polveri da tre, Pepe si fa spazio da sotto ma Pistoia trova subito un possesso pieno di vantaggio (5-8). Guariglia scalda il semigancio, Jakson Jr si guadagna il primo viaggio in lunetta, rispetto a Pistoia è un’altra partita, si segna e si corre nei primi minuti. Mayfield si iscrive a referto, Weathle e Vencato tengono i ritmi altissimi, la Reale ha l’intensità giusta in difesa e mette per la prima volta le frecce a metà quarto (13-10 al 5’). Pepe non stecca dalla lunetta, Guariglia danza sul perno ma la replica dei toscani è tutta nella schiacciata di prepotenza di Varnado. Il lungo biancorosso è immarcabile, Jakson mostra un feeling ritrovato con la retina del Pala Gianni Asti. Copeland riporta i pistoiesi a contatto, si ripete subito in campo aperto e la Giorgio Tesi rimette il muso avanti. Zanotti rompe gli indugi, Della Rosa infila il piazzato, ma Vencato scalda la mano dalla lunga e regala nuovamente il possesso pieno di vantaggio. Bellissimo inizio, con le squadre che si affrontano a viso aperto. (28 -25)

SECONDO QUARTO Apre il quarto un tap in di Zanotti, notevole l’impatto di Poser stoppa e segna subito in semigancio, Pepe scappa via in contropiede così come tutta la Reale Mutua e Brienza ordina il primo time out (34-25). Copeland torna a colpire, from Pepe to Poser e il lungo torinese converte altri due punti nel pitturato. Mayfield infierisce ancora dalla lunga, Copeland e Weathle provano a risalire a cronometro fermo (31-39 al 5’). Weathle appoggia al tabellone, Jakson è abile a leggere la difesa, Copeland si alza ancora da distanza siderale. Pepe è immarcabile dai 6e75, Varnado innesca Pollone che realizza da sotto, un viaggio in lunetta premia Jakson. Si chiude con Varnado che schiaccia ancora in campo aperto e Guariglia che realizza sulla sirena (49-40)

TERZO QUARTO Si apre con un uno due mortifero, tripla di Vencato, tripla di Guariglia, Weathle reagisce con piazzato, Pepe va fino in fondo. Weathle e Saccaggi (tripla) provano a contenere i torinesi che in questo inizio mettono le ali. Magro confeziona un minibreak che fa risalire Pistoia (56-49 al 5’). Solo retina per Weathle che allunga ancora il parziale ospite, Torino è in difficoltà Ciani alza il quintetto con Poser e Zanotti. Magro trova ancora con un piazzato, la Reale resta a bocca asciutta in attacco, Varnado aggancia i gialloblù con un prepotente gioco da tre punti (56-56). L’ultimo giro di lancette del quarto è ossigeno puro per i piemontesi : Vencato sfida Saccaggi in post basso è gioco da tre punti e quarto fallo per il lungo toscano. Zanotti e Mayfield rianimano Torino, ma continua la partita perfetta di Varnado che fulmina i torinesi con una tripla sulla sirena. (61-59)

ULTIMO QUARTO Chiude le maglie in difesa pistoia, Del Chiaro dialoga bene con Della Rosa e impatta. Vencato rivitalizza i piemontesi, Pepe torna a frustare la retina, l’inerzia ora sembra dalla parte di Torino. Jakson ricaccia Pistoia a -7 con un piazzato, il time out per Brienza ora è d’obbligo (68-61). La terna arbitrale sanziona un tecnico a Varnado e Pepe dopo l’instant replay, il Pala Gianni Asti è una bolgia Jakson fallisce un appoggio, Copeland non perdona sull’altro fronte. Varnado converte un viaggio in lunetta (68-65). Mayfield infila un piazzato, Varnado risponde con un tap in, Guariglia converte un bel semigancio. Jakson è abile a procurarsi un fallo dai tre punti che non sciupa (74-67). Jakson infiamma il Pala Gianni Asti con una conclusione in reves, Ciani vede il traguardo quando inizia l’ultimo giro di lancette. Mayfield dà spettacolo, Torino si prende meritatamente la prima vittoria della serie. (78-67)