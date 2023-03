Pepper show, Cividale spazza via Rimini

Nel recupero della giornata 23 contro la diretta concorrente per conquistarsi un posto nel girone blu e quindi la certezza di accedere ai play-off, la Gesteco è scesa sul parquet di via Perusini avendo a disposizione il match point per la conquista del risultato che poteva coronare una regular season condotta al di sopra delle aspettative e sempre lontana dalle sabbie mobili della poule salvezza.

I ragazzi di Pillastrini centrano l’obiettivo battendo Rimini che arrivava sull’onda di tre vittorie consecutive con il più rotondo successo della stagione, sempre sospinti dalla marea gialla e con una prova di grande maturità, nonostante non 1abbiano potuto disporre a pieno regime di Dell’Agnello e Cassese scesi in campo con la febbre.

Palla a due con Rota, Mouaha, Redivo, Pepper e Miani per Pillastrini e Bedetti, Johnson, Ogbeide, Tassinari e Masciardi per Ferrari e la partenza fa presagire un match equilibrato e spettacolare con entrambe le squadre precise al tiro e Cividale avanti per 18-11 a metà frazione grazie ad un Pepper “on fire” dall’arco e 10 punti già nel bottino personale. Rimini però sfrutta i centimetri di Ogbeide e non consente l’allungo alle Aquile con il tempo che va in archivio sul 26-22 con percentuali importanti sui due fronti (Cividale 60% dal campo e 5/6 da tre mentre Rimini 50% dal campo). I ducali sono più reattivi alla ripresa del gioco e si portano sollecitamente sul + 8 (32-24) ma Rimini risponde subito al nuovo tentativo di break e piazza un parziale di 0-9 a 6’52” e mette per la prima volta la freccia con una schiacciata di Ogbeide per il 32-33; Cividale si aggrappa ad un Pepper in serata di grazia e con tre triple ridà slancio alle Aquile che vanno sul + 9 (46-37) a 2’23” dall’intervallo lungo, con l’americano già autore di 24 punti, 6/6 dall’arco e 3/3 da due, e riescono a mantenere il parziale per il 51-42 con cui si va al riposo con una tripla di Mouaha. La terza frazione inizia sempre con tre punti del camerunense che poi inchioda il 56-45 a 6’50” che spezza diversi attacchi infruttuosi di Cividale, che pur continuando a soffrire la maggiore fisicità sotto le plance dei romagnoli che impedisce ai ducali di scappare, prima che lo scatenato Pepper li rimandi ancora sotto di 12 punti sul 66-54 a 2’30” e Battistini completi l’opera con la tripla del 71-57 a 1’11” dalla penultima sirena con lo stop che arriva con il tabellone fermo sul 74-61. Nell’ultimo periodo Cividale va subito sul + 17 con la tripla di Battistini per il 77-61 e poi accelera con pregevoli giocate offensive portandosi sul 83-65 a 6’18” dal game-over, per la sgommata decisiva che schianta gli avversari, che escono sconfitti da via Perusini per 93-70.

Giuseppe Passoni

UEB Gesteco Cividale – RivieraBanca Basket Rimini 93-70 (26-22, 25-20, 23-19, 19-9)

UEB Gesteco Cividale: Dalton Pepper 31 (5/7, 7/8), Leonardo Battistini 18 (5/8, 2/4), Eugenio Rota 17 (2/4, 4/6), Aristide Mouaha 16 (3/5, 2/4), Gabriele Miani 7 (2/7, 1/3), Giacomo Furin 2 (1/1, 0/0), Alessandro Cassese 2 (1/2, 0/0), Lucio Redivo 0 (0/3, 0/2), Giacomo Dell’ agnello 0 (0/1, 0/0), Michele D’onofrio 0 (0/0, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Dalton Pepper, Leonardo Battistini 7) – Assist: 28 (Lucio Redivo 13)

RivieraBanca Basket Rimini: Derek Ogbeide 19 (7/12, 0/0), Jazz Johnson 13 (5/10, 1/4), Aristide Landi 9 (2/4, 1/4), Stefano Masciadri 8 (1/2, 2/4), Davide Meluzzi 8 (1/1, 2/8), Simon Anumba 5 (2/3, 0/2), Andrea Tassinari 4 (2/5, 0/1), Alessandro Scarponi 4 (2/4, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/1), Ursulo D’almeida 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 31 10 + 21 (Derek Ogbeide 11) – Assist: 13 (Jazz Johnson 6)