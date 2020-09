Percorso netto per la Givova Scafati: cade anche la Stella Azzurra Roma

Ancora un banco di prova superato a pieni voti dalla Givova Scafati, che nel suo

percorso di avvicinamento alla prima gara ufficiale della stagione agonistica 2020/2021 ha

affrontato al PalaMangano la Stella Azzurra Roma nel suo quarto scrimmage pre-season.

Contro la formazione capitolina neopromossa in serie A2, la truppa scafatese ha potuto

provare nuovi schemi difensivi e giochi d’attacco, tastando al meglio il proprio stato di forma al

cospetto di una compagine tanto giovane, quanto arrembante ed energica, che ha fatto vedere

cose egregie sul parquet di Viale della Gloria, mostrandosi un vero osso duro ed un ottimo

banco di prova per i locali.

Unico assente, tra le fila di casa, il giovane esterno Sabatino, ancora alle prese con il

lavoro differenziato per smaltire i postumi di un leggero affaticamento muscolare e quindi

tenuto a riposo precauzionale dallo staff tecnico.

Il punteggio finale di 97-81, per quello che può contare di questi tempi, ha dato ragione

ai padroni di casa, che, con la consueta modalità dell’azzeramento del punteggio al termine di

ogni quarto, si sono aggiudicati il primo, terzo e quarto periodo (26-18; 19-23; 30-21; 22-19).

Dichiarazione di coach Alessandro Finelli: «E’ stato un utile allenamento, perché giocato

contro una squadra molto giovane, fisica ed atletica che tra l’altro, dal punto di vista tecnico, ha

cambiato sempre difesa sulle situazioni di blocco e questo ci ha permesso di adattarci a questa

nuova situazione di gioco particolare, che finora non abbiamo ancora allenato. Eravamo un po’

scarichi nelle gambe per l’intenso lavoro svolto in settimana, ma abbiamo avuto la capacità, dopo

una prima fase in cui abbiamo avuto difficoltà ad ingranare, di approcciare invece il terzo e quarto

periodo con rinnovata energia ed entusiasmo, pur nella evidente stanchezza. Sono davvero

contento di questa capacità di adattarci alle difficoltà. Ci stiamo costruendo una bella identità

tecnica sia individuale che di squadra. Con l’amichevole di sabato chiuderemo questo ciclo di

amichevoli che ci porterà poi all’esordio in SuperCoppa».

Dichiarazione dell’ala grande Valerio Cucci: «E’ stata la più difficile delle amichevoli fin qui

disputate, perché la Stella Azzurra ha iniziato la preparazione fisica prima di noi, è una squadra

tosta e si compone di tanti ragazzi dotati di un fisico ed un atletismo importante. Abbiamo retto

anche se non abbiamo iniziato alla grande, ma ci siamo ripresi bene nella seconda parte di gara.

Ognuno ha contribuito mettendo il proprio mattoncino e stiamo iniziando a mostrare una buona

intesa, che ci fa ben sperare per il prosieguo. E’ stata difficile la ripresa dopo un così lungo periodo

di inattività, ma grazie alla società ed al lavoro del preparatore fisico stiamo ritrovando la forma

migliore. Ora iniziamo a fare sul serio, la prossima settimana andiamo a Latina ed entriamo così nel

vivo della stagione agonistica».

IL TABELLINO

Givova Scafati – Stella Azzurra Roma 97-81

Givova Scafati: Thomas 22, Sergio 4, Musso 8, Culpepper 10, Benvenuti 19, Cucci 16, Marino 3,

Rossato 13, Malpede 2, Nsesih n. e., Giordano n. e., Grimaldi n. e.. All.: Finelli A.. Ass. All.: Di Martino U..

Stella Azzurra Roma: Thompson 8, Giordano 2, Menalo 3, Pugliatti, Visintin 17, Nikolic 4, Ghirlanda, Laster 13, Cipolla 22, Thioune 4, Ndzie 8, Fokou. All.re: D’Arcangeli G. Ass. All.re:

Micheletto F..

Arbitri: Marcello Manco e Vincenzo Di Martino di Napoli.

Note: Parziali: 26-18; 19-23; 30-21; 22-19.

–

UFFICIO STAMPA Basket Scafati 1969