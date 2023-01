Pistoia a suon di triple non dà scampo alla HDL Nardò

Palla a due alle 18:00 al PalaCarrara per la 18esima giornata di Regular Season A2 del Girone Rosso che vedrà scendere in campo la GTG Pistoia contro l’Andrea Pasca Nardò. Esordio sul parquet biancorosso per in neo acquisto Gabriele Benetti, ex di turno insieme a Mitch Poletti. Benetti centro, ma utilizzabile anche come 4, andrà a rinforzar le fila della GTG dopo l’infortunio di Del Chiaro e soprattutto a dar manforte a Magro sotto canestro.

Starting five Pistoia Basket 2000: Saccaggi, Varnado, Copeland, Wheatle e Magro

Starting five Pallacanestro Nardò: Parravicini, Stojanovic, La Torre, Smith e Donda.

Il primo quarto inizia abbastanza equilibrato, anche se le percentuali al tiro non sono favorevoli ai padroni di casa, con Varnado e Smith che si alternano a trovare la retina. Con un tiro da 3 Copeland a 4′:26″ porta in parità il punteggio 15-15. Benetti sostituendo Magro a 5′:39″ mette a referto subito un tiro da 3 punti, permettendo ai biancorossi di passare in vantaggio 20-17. Successivamente l’allungo della squadra di coach Brienza con 2 punti segnati da Wheatle; Nardò chiama timeout. A 9′:22″ la GTG Pistoia dopo un mismatch commette un fallo tecnico di squadra. Il primo periodo si conclude 27-26 dove degno di nota è Smith che ha un parziale di 16 punti a referto.

il secondo periodo si apre con 2 punti di Copeland grazie ad un assist di capitan Della Rosa, ma i tiri liberi segnati da La Torre riportano il punteggio pressochè in parità a 29-28. Ci pensa Copeland a mettere un gap più significativo al Pistoia Basket 2000 segnando un tiro da 3. Alcuni sbagli consecutivi di Nardò e con Wheatle stavolta a trovare la via del canestro a 2′:49″ portano il punteggio 36-31. Smith, in veste di cecchino riporta in parità le due squadre. A 5′:56″ sempre Smith, con un parziale di già 21 punti, porta a 43-40 il tabellino. Risveglio della Giorgio Tesi che sembra aver ingranato la quarta e dopo un ulteriore minuto e mezzo di gioco si porta a +9 di con punteggio 51-40. Copeland ha un parziale di 19 punti a referto a 8′:31″ ed un assist per Della Rosa che permette al capitano di realizzare un tiro da 3 punti. A 8′:55″ Copeland raggiunge Smith a 22 punti di parziale con un ulteriore tiro da 3 a referto per il 57-42. Si va alla pausa lunga con punteggio 58-44.

Il terzo quarto si sviluppa sulla falsariga del secondo periodo con la dominanza da parte della squadra toscana caratterizzata da una raffica di triple. A 2′:26″ Varnado on fire con una schiacciata porta il punteggio a 62-46, mentre Copeland prosegue nel trovare la via della retina con un ulteriore tiro da 3 a 4′:10″ che porta le squadre a 65-50. Ancora Copeland inarrestabile a segnare un ulteriore tripla del 68-53. Successivamente a 7′:06″ il 77-56 è suggellato grazie ad una tripla di Saccaggi e quasi allo scadere del terzo periodo anche Varnado va a canestro con tiro da 3 punti. Il terzo periodo si conclude 85-61.

Benedetti apre le danze dopo quasi un minuto dall’inizio dell’ultimo periodo suggellando 2 punti del 87-64, seguito da Varnado con altri due punti segnati dall’area del 89-64. Ormai la squadra di capitan della Rosa ha imposto un gap quasi costante di +14 punti, ed è infatti quest’ultimo, a 3′:32″ a siglare una tripla del 92-69. Un po’ di stallo, dovuto probabilmente alla stanchezza soprattutto da parte della GTG Pistoia, fa sì che coach Brienza faccia entrare anche le “retrovie”. Metsla mette a referto 2/3 liberi del 96-74 a meno di 2 minuti dalla fine del match. E quale miglior conclusione se non la tripla segnata quasi allo scadere da capitan Della Rosa, preceduta da un libero a refero che fa concludere la partita a 98-77.

GTG PISTOIA:

0 Benetti 8, 2 Della Rosa 10, 5 Copeland 31, 8 Farinon 0, 14 Metsla 2, 15 Saccaggi 11, 18 Magro 10, 19 Allinei 0, 20 Pollone 3, 23 Varnado 17, 24 Wheatle 6. Coach: Nicola Brienza.

HDL NARDO’:

1 Parravicini 11, 3 Smith 26, 4 Poletti n.e., 10 Baccassino 0, 11 Baldasso 10, 14 La Torre 8, 21 Buscicchio 0, 23 Stojanovic 17, 33 Antonaci 0, 35 Spedicato 0, 73 Donda 5. Coach: Gennaro Di Carlo.

Parziali: (27-26) – (31-18) – (27-17) – (13-16)

MVP: Copeland con 31 punti a referto, 3 Rt e 3 As e 28 di valutazione.